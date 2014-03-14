台湾债市：主要公债殖利率微跌，后续关注乌克兰情势及FOMC决议

* 乌克兰紧张情势带动避险需求 * 主流券殖利率微幅收跌 * 下周台债维持区间整理格局 路透台北3月14日 - 随着乌克兰紧张情势升高，台湾主要公债殖利率周五微跌。交易员 表示，反应美债避险需求增温，令台债主流券殖利率收在今日相对低位，不过下周二FOMC将 展开为期两天的利率会议，市场观望气氛仍在，下周台债料维持区间整理格局。 展望下周，交易员认为，下周金融市场变数偏多，如果乌克兰克里米亚地区周末就入俄 的公投如期举行，下周又有美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率会议及台湾发债计画出炉等 重大变数，市场谨慎操作心态将更为明显，短线台债区间盘整的可能性较高。 “往下走也不会走太深，...毕竟QE退场是个趋势，短线交易仍以区间操作居多。”一 位大型金融机构交易主管说。 此外，交易员指出，趁着避险需求再起，区间偏多操作气氛略胜一筹， 因此尽管10年 热券103/6在标售利率1.583%附近持续消化卖压，终场仍跌破1.583%，稍有激励偏多操作氛 围，不过来到盘整区间低位，市场对后市多空看法已出现分歧。 至于下周重头戏--FOMC会议，银行交易员指出，目前市场普遍预期美联储下周将持续缩 减100亿美元购债规模，转趋关注美联储定调后续升息的总经指标，指标达阵的难易程度将 左右国际债市走向。 市场预估，下周五年期公债103/4 殖利率暂看在1.07-1.10%；10年期公债1 03/6 殖利率则暂看在1.56-1.60%。 美国较长期公债价格周四上涨至逾一周高位，因如果乌克兰克里米亚地区就入俄的公投 如期举行，美国和欧洲将可能针对俄罗斯作出回应，地缘政治紧张局势升温。美国10年期公 债 价格较周三尾盘猛涨，最新上扬21/32，收益率报2.65%，收益率周三报2.726 %。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.85 1.0835 1.0810-1.0915 51.5 10 103/6 -1.70 1.5770 1.5760-1.5900 83.0 台债交易员称，受累于乌克兰情势紧张，台股今日回档修正，有利于台债微幅偏多操作 ，但台债受限于筹码面集中的问题，偏多操作的空间略微有限。 台湾股市周五小幅收跌，在昨日收创逾31个月高位后回档整理。分析师指出，乌克兰情 势及中国经济放缓疑虑令美股与亚洲区域股市回档，而台股虽下挫，但指数仍在短期均线之 上，仍属强势整理格局。 下周全球主要事件以及经济指标则有： 3/17(一)：英国央行金融稳定事务副总裁John Cunliffe将在查塔姆社(Chatham House) 出席“市场结构、交易及融资新规则”会议；欧元区2月通胀率终值；美国3月纽约联邦储备 银行制造业指数；韩国央行总裁金仲秀将在韩国央行地区经济报告的国际会议上致开幕词。 3/18(二)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议；中国2月70个大 中城市住宅销售价格月度报告；欧元区1月贸易收支；美国2月CPI、实质所得、房屋开工和 建筑许可年率；日本3月路透短观调查；日本2月贸易收支。 3/19(三)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；欧洲央行管委会和一般委员 会举行会议，预计不会宣布利率决定(至3月20日)；英国3月央行货币政策委员会(MPC)投票 结果；英国2月请领失业金人数；美国第四季经常帐；新西兰第四季GDP；日本央行总裁黑田 东彦在全球经济研讨会上讲话。 3/20(四)：欧洲央行执委劳滕施莱格参与研讨会讨论；德国2月PPI；美国一周初请失业 金人数；美国2月成屋销售年率和领先指标；美国3月费城联邦储备银行制造业指数；日本央 行总裁黑田东彦在日本商工会议所讲话。 3/21(五)：美联储举办货币政策国际研究论坛(IRFMP)第八届大会； 美国圣路易斯联邦 储备银行总裁布拉德参与主题讨论；欧元区3月消费者信心；加拿大2月CPI和1月零售销售。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5770 5 103/4 1.0835 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)