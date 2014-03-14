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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 17:43 BJT

更新版 1-中国新债：戴姆勒成首家在华发人民币债券境外非金融企业

* 戴姆勒成首家在华发行人民币债券境外非金融企业

* 本次发行规模5亿元期限一年，票面利率5.2%

* 这一举措意味中国债市对外开放又迈进一步

* 业内人士透露不少境外企业希望发行类似债券 (新增更多评论和背景)

路透北京3月14日 - 随着梅赛德斯-奔驰(中国)的外方母公司--德国戴姆勒 一年期非金融企业债务融资工具簿记建档的结束，标志其成为首家在华发行人民币债券的境外非金融企业，也意味着中国债市对外开放又迈进一步。

中国银行间市场交易商协会周五发布的新闻稿显示，本期非金融企业债务融资工具发行规模为5亿元人民币，票面利率5.2%，注册额度为50亿元。

中国央行副行长刘士余在簿记建档发行仪式上表示，此次戴姆勒股份公司人民币定向工具成功发行，标志着中国债券市场正式建立起，境外非金融企业境内融资的渠道，在银行间市场发展历程中具重要意义。

”境外非金融企业在银行间债券市场发行债务融资工具...将促进扩大人民币的跨境使用，有利于推动资本市场双向开放和中国国际收支平衡，增强人民币资本项目可兑换程度。“他说。

梅赛德斯-奔驰是戴姆勒公司旗下的高级汽车品牌。中国银行 为是次发行主承销商。

一位熟悉内情的业内人士周五对路透称，是次发行募集资金将全部在国内使用；已有不在少数的境外企业表达出希望在华发行类似债券的意愿，不过预计推进进程不会很快。

路透1月下旬曾引述消息人士称，戴姆勒拟在中国发行人民币债券。

熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。

此前，国际金融公司(IFC)和亚洲开发银行(ADB)曾在国内发行过熊猫债，亦有外资汽车金融的中国公司发行过金融债。此外，还有外资非金融企业的中国子公司曾发行过短融和中票等信用债。(完) (发稿 曹巍浩; 撰写 康熙泽; 审校 林高丽)
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