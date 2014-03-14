《路透晚报》--3月14日日间新闻摘要（国际版）

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
[市场摘要]
--日本股市：大跌3.3%，受乌克兰紧张局势及中国经济担忧打击人气
日本股市周五大跌3.3%至一个月最低，并创下九个月最大周线跌幅，因对乌克兰局势和中国经济放缓的担忧打击冒险意愿，推动投资者买入日圆避险。日经指数收低488.32点，收报14,327.66点，创2月14日以来最低收盘位。该指数本周下跌6.2%，为6月以来最大周线跌幅。东证股价指数(TOPIX)重挫3.2%,收报1,164.70点，33个板块全线皆墨。
--中国股市：沪综指收低，银行、地产等权重股领跌
中国股市沪综指收低。此前涉足互联网金融的中信银行受利空冲击，今日走势急转直下并带动银行板块整体下跌，地产等权重股亦跌幅居前。分析师指出，大盘下跌力度受此冲击有所加大。沪综指收报2,044.34点，跌14.77点或0.73%，本周沪综指累计跌2.6%。上证A股今日成交额698亿元人民币，上日为779亿元。
--香港股市：恒指周线跌4.9%，创2012年5月以来最大单周跌幅
香港股市跌至六周低位，受权重股腾讯控股及新世界发展挫跌的拖累。恒生指数收低1%至21,539.49点，为2月6日以来最低收位；周线下挫4.9%，创2012年5月以来最大单周跌幅。恒生国企指数跌0.3%；周线则下滑1.8%，为2013年10月以来最大单周跌幅。
--汇市：日圆与瑞郎买需大增，市场再度担心乌克兰局势
瑞郎和日圆等避险货币受到追捧，隔夜时段曾大涨，因乌克兰紧张局势升温，且围绕中国经济的担忧情绪继续发酵。0848GMT时，欧元兑美元涨0.07%，报1.3878；美元兑日圆跌0.19%，报101.64；欧元兑日圆跌0.13%，报141.05；美元兑瑞郎跌0.03%，报0.8745。
--国际油市：布兰特原油升向108美元，因乌克兰危机升温
布兰特原油期货升向每桶108美元，因乌克兰紧张形势升温，推升外界对俄罗斯石油供应的疑虑；但布兰特原油价格周线仍可能连续第三周下滑，市场担心中国经济增长和美国油库存增加。0850GMT，布兰特原油期货跌0.07美元，报每桶107.32美元。美国原油期货涨0.08美元，报每桶98.28美元。
--金属期市：伦铜企稳，或录得11个月最大周线跌幅
伦敦期铜价格企稳，但本周有可能录得2013年4月以来最大周线跌幅，因市场预期中国铜需求增长将放缓，乌克兰紧张局势升级引发避险情绪亦打压市场人气。0855GMT，LME期铜涨0.16%，报每吨6,425.25美元，本周周线或下跌约5.4%。上海期交所主力6月期铜收低0.7%，报每吨44,290元人民币。
--全球金市：金价触及六个月新高，受乌克兰局势和中国经济忧虑提振
金价升至六个月新高，且有望创四周来最大单周涨幅，受俄罗斯与西方就乌克兰问题气氛更加紧张，以及对中国经济放缓的担忧提振。0857GMT，现货金约报每盎司1,370.60美元，稍早曾触及1,376.02美元的六个月高点。金价今年以来已涨14%。 (完) (整理 白云; 审校 蔡美珍)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha