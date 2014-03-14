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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 16:57 BJT

香港金融：金管局称瑞银在HIBOR报价方面行为失当，但银行间没合谋操控定价

路透香港3月14日 - 香港金融管理局周五公布有关香港银行同业拆息(HIBOR)定价的调查结果，发现有证据显示瑞银 在提交HIBOR报价方面有失当行为，但并无证据显示各家银行之间有合谋操控HIBOR定价。

金管局此前要求九家指定HIBOR报价银行委任经金管局批准的外聘机构，就其2005至2012年间不同时段的相关通讯记录(例如内部及对外聊天讯息)进行审查。

金管局声明称，在调查瑞银过程中发现，在2006至2009年期间约有100份内部聊天讯息记录，当中载含数名瑞银交易员向瑞银HIBOR报价员提出更改HIBOR报价的要求，想藉此操控HIBOR定价。瑞银于2010年10月已停止担任HIBOR报价银行，不再为HIBOR定价提供报价。

此外，金管局的调查亦发现瑞银在获悉其职员涉及更改HIBOR报价的失当行为后没有向金管局报告。调查亦发现瑞银就HIBOR报价程序及其他方面的内部监控及管治存在重大缺失。

金管局称．已要求瑞银对涉及失当行为及未有向金管局报告该事件的职员采取适当纪律行动；于六个月内就被发现的内部监控及管治缺失实施经金管局批准的补救方案；及根据《银行业条例》第59(2)条，向金管局提交由独立外聘核数师事务所撰写评估上述补救方案施行成效的报告。

金管局表示，将视乎瑞银在落实上述要求的具体情况，考虑是否需要采取进一步监管行动。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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