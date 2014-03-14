版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 16:42 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶大致收平，周线涨3.9%

“但考虑到近来价格总是来来回回，这种涨势不太可能再维持更久。”

自10月以来日本橡胶库存一直在稳步上升。日本橡胶贸易协会一周前公布的数据显示，截至2月28日的日本生胶库存为21,456吨，较10日前的水准增加3.6%。

上海期交所主力9月期胶合约 上涨15元人民币，收报每吨15,740元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月4月合约 最新报每公斤196.60美分，跌1.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/张若琪 审校 蔡美珍/李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐