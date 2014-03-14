中国债市：IRS先涨后跌，市场关注宽资金的可持续性

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透上海3月14日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五先升后跌。市场人士表示，持续低位的资金利率已令IRS累积一定跌幅，早间IRS略有反弹，但午后一度在人民币扩大跌幅的影响下掉头走跌，整体较上日收盘略低。
他们并认为，当前市场关注的焦点并不是资金利率走低的空间还有多大，而是资金面的宽松状态能够持续多久。
“今天一开始IRS是反弹的，没啥特别理由。”广发银行交易员吴思捷表示，repo1Y上午回到了4.12%，而昨天收盘以后最低成交在4.065%，下午ofr的力量强了，下到了4.09%。
他并指出，午后有大行出来sell（收固定付浮动），市场力量对比发生变化，可能与外汇市场人民币贬值有点关系，还有机构猜测是央行继续干预汇市。
路透调查显示，最近几周人民币人气自2012年中以来首次转呈空头，因中国央行压低人民币以打压投机客。 人民币兑美元即期 收报6.1502元，上日收报6.1361元。今日人民币兑美元中间价 为6.1346元，上日中间价为6.1320元。
"上午还偏涨点儿 。" 北京另一交易员称，下午五年期repo品种则下了近5-6bp,整条曲线有变平的趋势，不过感觉IRS市场整体流动性不及现券，做的机构不多，几笔成交就能带动价格波动，不过，整体走势还看流动性。
“现在市场赌的是资金宽松能持续多久。”上海一交易员补充道。
银行间市场周五质押式回购加权利率 CNREPO=CFXS 七天持稳，14天受开盘价引导跳升，两者倒挂现象得到修复。市场人士指出，若监管调控流动性态度不骤然转向，月内扰动因素较少，资金有望维持偏暖势头。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.3567/3.4667 4.0825/4.1475 4.2804/4.3479 4.4404/4.5154 4.4606/4.6922
上日 3.3567/3.4667 4.0638/4.1438 4.2938/4.3750 4.4575/4.5450 4.4592/4.7342
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变动 +0.0000/+0.0000 +0.0187/+0.0037 -0.0134/-0.0271 -0.0171/-0.0296 +0.0014/-0.0420
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年2月人民币IRS成交的名义本金总额约1,958亿元，较1月的2,852亿元下降逾三成。(完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
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