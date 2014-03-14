全球金市：金价触及六个月新高，受乌克兰局势和中国经济忧虑提振

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
流入黄金上市交易基金(ETF)的资金增加，反映市场对黄金前景的信心；但与此同时，随着金价走扬，实货金需求则平缓下来。那使得部份市场人士警惕金价涨势还能持续多久。
“在金价上扬吸引更大的投资需求的同时，高价格却可能让新兴市场实货买兴冷却。”汇丰分析师在一篇报告中称。
“金价进一步涨势将遭遇愈来愈顽强的阻力，可能需看到欧元走升，才能大幅推升金价。中国实货金需求降温--即便只是暂时的--也可能损及价格涨势。”
0729GMT，现货金 近持平，报1,368.86美元，稍早曾触及1,376.02美元的六个月高点。金价今年以来已涨14%。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量增2.10吨至813.30吨。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1368.86 -1.13 -0.08
现货银 21.19 0.06 0.28
现货铂金 1471.24 -0.26 -0.02
现货钯金 775.25 2.25 0.29
COMEX期金 1369.6 -2.8 -0.2
COMEX期银 21.215 0.017 0.08
汇率
欧元/美元 1.3858
美元指数 79.659
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 杜明霞/张若琪 审校 于春红)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha