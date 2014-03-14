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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 16:54 BJT

全球金市：金价触及六个月新高，受乌克兰局势和中国经济忧虑提振

流入黄金上市交易基金(ETF)的资金增加，反映市场对黄金前景的信心；但与此同时，随着金价走扬，实货金需求则平缓下来。那使得部份市场人士警惕金价涨势还能持续多久。

“在金价上扬吸引更大的投资需求的同时，高价格却可能让新兴市场实货买兴冷却。”汇丰分析师在一篇报告中称。

“金价进一步涨势将遭遇愈来愈顽强的阻力，可能需看到欧元走升，才能大幅推升金价。中国实货金需求降温--即便只是暂时的--也可能损及价格涨势。”

0729GMT，现货金 近持平，报1,368.86美元，稍早曾触及1,376.02美元的六个月高点。金价今年以来已涨14%。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量增2.10吨至813.30吨。

--------------------------0729GMT----------

价格 变动 涨跌%

现货金 1368.86 -1.13 -0.08

现货银 21.19 0.06 0.28

现货铂金 1471.24 -0.26 -0.02

现货钯金 775.25 2.25 0.29

COMEX期金 1369.6 -2.8 -0.2

COMEX期银 21.215 0.017 0.08

汇率

欧元/美元 1.3858

美元指数 79.659

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 杜明霞/张若琪 审校 于春红)
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