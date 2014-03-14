更新版 1-中国汇市：人民币收盘大跌创逾10个月新低，受远期购汇加重拖累

* 人民币收盘大跌，创逾10个月新低 * 中间价略贬，至逾三个月低位 * 远期购汇加重显示贬值预期升温 * 本周收贬0.39%，但短期方向不明朗 (更新收盘报价和评论) 路透北京3月14日 - 人民币兑美元即期 周五收盘大跌，并创逾10个月新低。 中间价略贬至逾三个月低位，且远期购汇明显升温，带动在岸和离岸即期价格于午盘扩大跌 幅。尽管本周收贬0.39%，但短期方向仍不明朗。 近日出台的中国经济数据颇令市场担忧，2月贸易逆差、工业增加值逊于预期，让市场 开始相信当月人民币出现暴跌确有内在原因。中国经济下行压力何时化解，成为市场最为关 切的问题。 一中资大行交易员表示，即期市场目前没有方向，主要就是跟随中间价来做，避险情绪 较浓。但是，贬值预期近日已传导到远期市场，远期购汇令远掉升水上升。 多位交易员表示，远期市场近日有较大客盘购汇，同时受去年5月出台的汇发20号文影 响，也有部分银行选择在远期市场购汇以满足贷存比。但今天远期也出现一些客盘结汇，后 期趋势仍要观察。 路透调查显示，最近几周人民币人气自2012年中以来首次转呈空头，因中国人民银行压 低人民币以打压投机客。 全球汇市方面，瑞郎和日圆等避险货币周五受到追捧，且隔夜时曾大涨，因乌克兰紧张 局势升温，并且围绕中国经济的担忧情绪继续发酵。 人民币即期汇率现阶段的确难以再有选边站的机会。中国内外部基本面面临种种不确定 性，人民币遭受暴跌后预期出现的分化又被监管层或明或暗地刻意维护，中短期的汇率双向 波动态势正获强化。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1502 6.1361 -0.23% 中间价 6.1346 6.1320 -0.04% 成交额 179亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.28% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 142 6.1378 6.1520 2014年来即期升贬值幅度 -1.57% 1年期美元/人民币掉期升水 340 离岸人民币市场,北京时间16:57 今日 上日 1年期NDF 6.2091/28 6.197 CNH即期 6.1508/15 6.1385 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外 汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 张喜良)