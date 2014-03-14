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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 17:13 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘大跌创逾10个月新低，受远期购汇加重拖累

* 人民币收盘大跌，创逾10个月新低
    * 中间价略贬，至逾三个月低位
    * 远期购汇加重显示贬值预期升温
    * 本周收贬0.39%，但短期方向不明朗

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京3月14日 - 人民币兑美元即期 周五收盘大跌，并创逾10个月新低。
中间价略贬至逾三个月低位，且远期购汇明显升温，带动在岸和离岸即期价格于午盘扩大跌
幅。尽管本周收贬0.39%，但短期方向仍不明朗。
    
    近日出台的中国经济数据颇令市场担忧，2月贸易逆差、工业增加值逊于预期，让市场
开始相信当月人民币出现暴跌确有内在原因。中国经济下行压力何时化解，成为市场最为关
切的问题。
        
    一中资大行交易员表示，即期市场目前没有方向，主要就是跟随中间价来做，避险情绪
较浓。但是，贬值预期近日已传导到远期市场，远期购汇令远掉升水上升。
    
    多位交易员表示，远期市场近日有较大客盘购汇，同时受去年5月出台的汇发20号文影
响，也有部分银行选择在远期市场购汇以满足贷存比。但今天远期也出现一些客盘结汇，后
期趋势仍要观察。
        
    路透调查显示，最近几周人民币人气自2012年中以来首次转呈空头，因中国人民银行压
低人民币以打压投机客。 
    
    全球汇市方面，瑞郎和日圆等避险货币周五受到追捧，且隔夜时曾大涨，因乌克兰紧张
局势升温，并且围绕中国经济的担忧情绪继续发酵。 
    
    人民币即期汇率现阶段的确难以再有选边站的机会。中国内外部基本面面临种种不确定
性，人民币遭受暴跌后预期出现的分化又被监管层或明或暗地刻意维护，中短期的汇率双向
波动态势正获强化。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
     在岸市场人民币兑美元              今日            上日      升贬
       即期成交价格                   6.1502          6.1361    -0.23%
             中间价                   6.1346          6.1320    -0.04%
       成交额                       179亿美元                      
                                                                   
     日内相对于中间价最大波幅   -0.28% (上限±1%)      日高      日低
           日内波动幅度(pips)          142            6.1378    6.1520
       2014年来即期升贬值幅度         -1.57%                       
     1年期美元/人民币掉期升水          340                         
                                                               
                                                                   
 离岸人民币市场,北京时间16:57          今日            上日        
        1年期NDF                    6.2091/28         6.197        
                CNH即期             6.1508/15         6.1385       
   
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 张喜良)
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