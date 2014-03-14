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市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 16:53 BJT

《汇市简讯》美元/加元上行走势在61.8%费波纳奇位置受阻

0835GMT

* 继从周四低点1.1042反弹上行后，美元/加元现汇走势在1.1111遭遇阻力。

* 1.1111是1.1154-1.1042的61.8%费波纳奇位置。在1.1125挂有更多卖单。

* 截至0830GMT，日交易量比一个月均值高出38%。

* 1.1085和1.1100的期权今日到期。(完)

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