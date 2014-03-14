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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 18:10 BJT

更正-路透基点：台湾工银为方正国际租赁安排首支离岸融资案--RLPC

(因原文有误，第三段综合费用分别应为336.7、330和325个基点，非436.7、430和425个基点)

路透香港3月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台湾工业银行正在为中国方正国际租赁安排一笔1亿美元的三年期离岸融资案。贷款方隶属国有企业方正集团。这将是方正国际租赁的首笔离岸融资交易。

这笔子弹式定期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码315个基点，由方正集团担保。

银行受邀按三个层次参贷：承贷2,500万美元或以上的银行，将可透过65个基点的前端费获得336.7个基点的综合费用；承贷1,500-2,400万美元的银行，将可透过45个基点的前端费获得330个基点的综合费用；承贷500-1,400万美元的银行，将可透过30个基点的前端费获得325个基点的综合费用。

在4月3日前作出承诺的银行，还可获得20个基点的优惠费率。(完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
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