移动用户抛弃Office，微软欲卷土重来

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山/西雅图3月13日 - 这可能是微软 大笔投入的机会之一。

越来越多的年轻企业厌倦了等待Office对其移动应用的优化处理，转而使用更为廉价、简单和易于触摸的应用，这些应用能够采用云技术完成文字处理和其他任务。

比如销售另类投资产品的纽约金融服务新兴公司Artivest Holdings。该公司使用名为Quip的应用，集成文字处理和发送，可处理最敏感的法律和财务文件以外的所有文件。

“没有人再发微软Word文件。如果有人给我发Word文件，我会告诉他们把内容放到Quip里。”Artivest首席投资官David Levine说道。

“我可以在上下班和赴约的路上使用iPad浏览或修改文件。不被困在办公桌上是非常好的一件事。”

熟悉微软情况的消息人士表示，Quip这样的应用被接纳的速度迫使微软加大努力推出平板电脑和智能手机上可以使用的Office软件。

消息人士称，微软已经准备好推出全套iPhone和iPad版的Office。唯一的问题是微软2月新上任的首席执行官Satya Nadella何时下令。

Nadella希望扩大Office的用户基础，但又必须在旗舰产品Windows之间找到平衡。Windows与Office的紧密整合令Windows受益颇大，特别是在台式电脑方面。

“我们有一些相当令人振奋的计划。显然，用户很有兴趣看到iPad版的Office。当他们（用户）想真正进行工作时，他们会乐意使用Office。”Office市场营销高管John Case说道。

投资者多年来一直敦促微软推出适用于移动设备的Office，而不是在个人电脑销量下滑的情况下仍将Office束缚在Windows上。

一名分析师预计，不推出iPad版Office导致微软每年少获得25亿美元营收。

“Office没有搭上发展最快的平台。或许是时候考虑将Office独立于Windows了。”野村分析师Rick Sherlund在报告中写道。

一些分析师认为，即使微软在未来几个月里如期推出最优化的移动Office软件，可能也为时已晚。

“看看那些冉冉升起的可支持移动操作的应用吧。不是微软OneNote或者Word，而是Dropbox或者Evernote。真正的核心是无处不在。这是（微软的）Satya必须要立即推动的重要决定。”科技研究企业Forrester分析师Ted Schadler表示。（完）