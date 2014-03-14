CNH动态：人民币即期跌破6.15关键档位，触发期权止损限制走势

路透香港3月14日 - 受人民币中间价的牵引，离岸人民币即期汇价周五一度跌破6.15关键档位，并继续下跌了 超过50个BP，触发了部分选择权相关的美元卖盘，午盘虽有所反弹，但市场避险情绪仍较浓。

“美元/人民币破了6.1500这一敏感点位，又上涨了50多个点子，今年年初的部分客盘选择权触发了止损限制，这引发了部分空头平仓。”一位外资行交易员称。

他并称，以号称“无成本”的TRF(target redemption forward)，去年单边看多的行情让不少企业年初热衷于此类交易，看多人民币的客户年初买进了不少美元/人民币卖权、卖出买权，在近期人民币快速贬值下，一些客户已出现亏损或止损出场。

“6.15、6.18、6.20都是美元/离岸人民币目标赎回远汇(TRF)期权设置的止损线，上到6.15确实已经是风险较高的区域了，对冲策略或银行会提出增加抵押品等要求，这会加速人民币下跌的势头。”另一位外资行分析师称。

离岸人民币 本地时间午间1:49时一度跌破6.1564，这是自去年5月10日以来的最低，午后4:00，伦敦盘进入市场后，人民币即期有所反弹，4:50时报6.1510，上日尾盘约在6.1430，盘中区间在6.1397-6.1564。

人民币兑美元即期 周五亦大幅走跌至6.1502，受中间价略贬至逾三个月低位带动。不过客盘结购汇更加均衡，且与离岸CNH价格走势相仿，显示市场短期方向仍不明朗。

境内外价差仅为8个点子，较昨日同时段30个点子左右已大为收敛。今日人民币兑美元中间价 为6.1346元，上日中间价为6.1320元。

人民币无本金远期外汇（NDF）一年期 午盘亦跌至6.1280低点，为去年9月12日以来的新低，后已有所反弹至6.2100/20。全天跌0.21%。

全球汇市方面，瑞郎和日圆等避险货币周五受到追捧，且隔夜时曾大涨，因乌克兰紧张局势升温，并且围绕中国经济的担忧情绪继续发酵。（完）

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