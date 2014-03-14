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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 17:22 BJT

金属期市：伦铜持稳，但料仍录得11个月以来最大周度跌幅

“中国目前的情况不太好，偏空人气可能会持续全面推低(工业)金属价格。”Rivkin分析师Tim Radford说，并称铜价跌破每磅3美元附近的支撑位后，恐会造成新的卖盘。

“未来六到12个月，中国经济是否会比现在更差？或许不会。短期来看，铜价跌势有些过度。”Radford说。

0726GMT，LME三个月期铜 持平于每吨6,418美元，上日收低1.4%。该合约本周有可能会收低5.4%左右。

LME期铜周三创下了44个月低点每吨6,376.25美元。

上海期交所主力6月期铜 下跌0.7%，报每吨44,290元人民币(7,200美元)，稍早一度触及44,000元人民币，接近周三触及的2009年7月以来低点43,660元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/洪曦; 审校 田建华/蔡美珍)
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