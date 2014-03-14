版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 17:16 BJT

IEA月报：伊拉克等产油国供给加大，将减轻油市压力

需求额外增加一部分是源于北美异常寒冷的天气，导致发达国家的商业石油库存大幅下降。

IEA还表示，去年第四季石油库存大量下滑的局面延续到了今年1月份，但现在已经有所减缓。

“即便OECD国家的库存在冬季大幅减少，我们仍认为这是由于美国严寒天气所引发的一次性事件。”IEA石油行业和市场部的主管Antoine Halff对路透说道，“有理由对未来的供需平衡持乐观看法。”（完）

(编译 王洋/田建华/高琦 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐