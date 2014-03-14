《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月14日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透香港3月14日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间17:07时,1美元=6.1502人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 5.88 0.477 2.00 市北高新 9.26 0.561 2.68 大众交通 6.2 0.626 1.61 永生投资 17.57 1.237 2.31 老凤祥 24.83 2.529 1.60 S中纺机 25.2 0.809 5.06 鼎立股份 9.86 0.625 2.57 氯碱化工 7.13 0.457 2.54 双钱股份 9.95 0.694 2.33 海立股份 7.21 0.545 2.15 浦东金桥 9.94 0.94 1.72 外高桥 27.65 1.649 2.73 ST联华 22.87 1.8 2.07 锦江投资 9.65 0.897 1.75 中路股份 14.81 0.798 3.02 金山开发 11.69 0.56 3.39 海欣股份 6.32 0.483 2.13 耀皮玻璃 7.34 0.593 2.01 大江股份 5.96 0.36 2.69 上柴股份 10.77 0.701 2.50 丹化科技 6.92 0.444 2.53 上海三毛 6.5 0.627 1.69 友谊股份 8.64 1.14 1.23 上工申贝 9.77 0.54 2.94 上海机电 18.62 1.836 1.65 宝信软件 29.45 1.951 2.45 上海物贸 9.8 0.624 2.55 自仪股份 7.73 0.66 1.90 上海普天 16.96 0.727 3.79 陆家嘴 15.8 1.483 1.73 华新水泥 10.03 1.322 1.23 锦江股份 13.88 1.458 1.55 鄂尔多斯 7.48 0.82 1.48 华电能源 2.42 0.294 1.34 SST天海 6.58 0.314 3.41 大名城 5.23 0.381 2.23 东方通信 10.01 0.518 3.14 黄山旅游 11.67 1.225 1.55 开开实业 11.21 0.734 2.48 海南航空 1.82 0.396 0.75 ST轻骑 3.96 0.32 2.01 振华重工 3.33 0.397 1.36 锦州港 3.75 0.382 1.60 九龙山 3.32 0.298 1.81 凌云股份 7.33 0.533 2.24 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha