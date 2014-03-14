中国金融：央行称暂停支付宝、腾讯的虚拟信用卡产品和面对面支付服务--新华

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透北京3月14日 - 中国人民银行支付结算司副司长周金黄周五称，央行日前下发了关于暂停支付宝公司线下条码（二维码）支付等业务意见函，对支付宝、腾讯的虚拟信用卡产品和条码（二维码）支付等面对面支付服务暂停。
新华社援引周金黄表示，与传统业务相比，包括二维码支付、虚拟信用卡在内的创新业务，涉及到不少新的技术、新的流程和新的识别技术，一些方面目前的既有规则并未涵盖，存在一定风险隐患，央行需要对此有进一步研究。
“是‘暂停’而不是市场传言的‘叫停’。”他称。
三位消息人士周五称，中国央行支付结算司已下发文件，要求支付宝、财付通等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。
报导称，央行这份通知认为，线下条码（二维码）支付突破了传统受理终端的业务模式，其风险控制水平直接关系到客户的信息安全与资金安全。虚拟信用卡突破了现有信用卡业务模式，在落实客户身份识别义务、保障客户信息安全等方面尚待进一步研究。
周金黄表示，此前曾接到一些消费者的投诉，有些用户在二维码支付过程中，出现了信息和资金被盗取的问题。暂停的虚拟信用卡业务主要是指中信银行601998.SS 0998.HK 与阿里巴巴 和腾讯 的相关合作。
他并称，央行对金融创新一直持鼓励态度，暂停相关业务主要是出于对保护消费者权益和风险防控等方面的考虑，意在更好地促进互联网金融行业的健康发展。
支付宝为中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团旗下第三方支付机构，财付通是中国互联网巨头腾讯旗下的第三方支付机构。近期财付通透过微信红包、嘀嘀打车车费优惠等途径，吸引大量微信用户开通微信支付。（完） (发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha