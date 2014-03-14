《中国2014年一季度同业存单发行情况一览表》

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透上海3月14日 - 中国人民银行2013年12月正式启动同业存单业务。截至目前已有八家银行公布2014年的同业存单发行计划，额度总计为7,100亿元人民币。以下为2014年一季度同业存单的发行情况一览：
发行主体 发行金额 期限 发行日 发行方式 发行价格 对应收益率 起息日 到期日
(亿元人民币) (月) (元人民币) (按365天计)
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兴业银行 20 3 2月20日 报价发行 98.665 5.55% 2/21 5/21
(001期)
兴业银行 50 3 2月26日 招标发行 98.723 5.30% 2/27 5/27
(002期)
兴业银行 30 3 2月28日 报价发行 98.707 5.20% 3/3 6/3
(003期)
兴业银行 20 6 3月3日 招标发行 97.303 5.50% 3/4 9/4
(004期)
兴业银行 19.4 6 3月5日 招标发行 97.303 5.50% 3/6 9/6
(005期) (计划发行量30亿元)
中信银行 20.0 6 3月10日 报价发行 97.3261 5.45% 3/11 9/11
(001期)
中信银行 18.3 3 3月12日 招标发行 98.7554 5.00% 3/13 6/13
(002期) (计划发行量20亿元)
*招商银行 30 6 3月14日 报价发行 97.3261 5.45% 3/17 9/17
(001期)
以下为2013年12月试点银行首批同业存单的发行细节：
发行主体 发行金额 期限 发行日 发行方式 发行价格 对应收益率 起息日 到期日
(亿元人民币) (月) (元人民币) (按365天计)
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工商银行 30 1 2013/12/12 报价发行 99.5691 5.10% 2013/12/13 2014/1/13
农业银行 30 3 2013/12/12 招标发行 98.74 5.18% 2013/12/13 2014/3/13
中国银行 50 3 2013/12/12 报价发行 98.7340 5.20% 2013/12/13 2014/3/13
建设银行 50 3 2013/12/12 报价发行 98.7340 5.20% 2013/12/13 2014/3/13
国开行 30 6 2013/12/12 报价发行 97.45 5.25% 2013/12/13 2014/6/13
交通银行 30 3 2013/12/13 报价发行 98.7340 5.20% 2013/12/16 2014/3/16
招商银行 30 3 2013/12/13 报价发行 98.7220 5.25% 2013/12/16 2014/3/16
中信银行 30 3 2013/12/13 报价发行 98.7220 5.25% 2013/12/16 2014/3/16
浦发银行 30 3 2013/12/13 报价发行 98.7220 5.25% 2013/12/16 2014/3/16
兴业银行 30 1 2013/12/13 报价发行 99.5637 5.16% 2013/12/16 2014/1/16
在已公布的年度计划中，工行 、中行 、建行 、中信银行 和兴业银行 规模均为1,000亿元，交行 和招行 同为800亿元。
同业存单是指由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。其投资和交易主体为全国银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。
同业存单发行采取电子化的方式，在全国银行间市场上公开发行或定向发行。公开发行的同业存单可以进行交易流通，并可以作为回购交易的标的物；定向发行的同业存单只能在该只同业存单初始投资人范围内流通转让。
暂行办法规定，存款类金融机构发行同业存单应是市场利率定价自律机制成员单位。而目前该机制中仅有10家成员，包括工农中建交五大银行，招行、中信 、兴业和浦发 四家股份制银行，以及国开行 。(完)
注：*代表新增 (整理 边竞；审校 李宏薇)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha