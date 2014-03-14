《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月14日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透香港3月14日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本 地时间17:11时,1港元=0.79206人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均 溢价为-0.37%,低于上交易日收盘的0.37%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比 价 工商银行 3.24 4.43 0.92 建设银行 3.81 5.03 0.96 中国银行 2.47 3.11 1.00 农业银行 2.36 3.12 0.95 招商银行 9.56 12.50 0.97 中信银行 4.89 3.94 1.57 交通银行 3.65 4.68 0.98 民生银行 7.54 7.22 1.32 中国人寿 13.09 20.25 0.82 中国平安 36.68 60.45 0.77 中国太保 15.11 25.20 0.76 中信证券 10.23 14.68 0.88 新华人寿 19.77 21.80 1.14 海通证券 9.02 9.76 1.17 华能国际 4.62 6.27 0.93 大唐发电 3.69 2.83 1.65 华电国际 2.91 3.09 1.19 中煤能源 4.20 3.90 1.36 中国神华 13.06 19.76 0.83 中国石油 7.54 7.67 1.24 兖州煤业 6.06 5.28 1.45 中国石化 4.97 6.59 0.95 上海石化 3.61 2.30 1.98 中海油服 17.99 18.48 1.23 仪征化纤 3.25 1.60 2.56 中国铝业 3.21 2.60 1.56 江西铜业 11.96 12.12 1.25 洛阳钼业 5.60 2.97 2.38 紫金矿业 2.30 1.68 1.73 马钢股份 1.57 1.59 1.25 鞍钢股份 2.82 4.60 0.77 重庆钢铁 2.29 1.03 2.81 海螺水泥 14.40 26.50 0.69 洛阳玻璃 4.95 1.32 4.73 北人股份 6.04 2.64 2.89 中联重科 4.94 5.08 1.23 金隅股份 5.28 5.20 1.28 中国国航 3.50 4.71 0.94 东方航空 2.47 2.55 1.22 南方航空 2.49 2.48 1.27 中国远洋 3.48 3.28 1.34 中海集运 2.13 1.77 1.52 中集集团 13.79 16.94 1.03 中海发展 3.93 4.37 1.14 宁沪高速 5.33 8.92 0.75 深高速 3.53 3.40 1.31 成渝高速 2.75 2.00 1.74 皖通高速 3.83 3.82 1.27 广深铁路 2.48 3.21 0.98 中国南车 4.14 5.48 0.95 中国交建 3.62 5.06 0.90 中国铁建 3.88 5.72 0.86 中国中铁 2.34 3.08 0.96 长城汽车 32.47 32.10 1.28 比亚迪 50.23 53.50 1.19 广汽集团 7.21 7.00 1.30 青岛啤酒 39.63 57.30 0.87 广州药业 26.10 25.30 1.30 新华制药 5.92 2.89 2.59 海信科龙 9.33 10.16 1.16 南京熊猫 8.22 3.53 2.94 晨鸣纸业 4.22 2.92 1.82 上海医药 13.37 19.14 0.88 中兴通讯 12.09 15.58 0.98 东方电气 12.69 11.96 1.34 潍柴动力 16.21 26.95 0.76 东北电气 2.31 0.80 3.65 广船国际 15.68 15.00 1.32 经纬纺机 9.76 6.07 2.03 昆明机床 4.35 2.01 2.73 一拖股份 8.15 4.55 2.26 北辰实业 2.52 1.69 1.88 创业环保 8.68 3.82 2.87 中国中冶 1.61 1.26 1.61 金风科技 9.72 9.02 1.36 丽珠 45.99 55.00 1.06 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha