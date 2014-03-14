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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 17:23 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月14日

路透香港3月14日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本
地时间17:11时,1港元=0.79206人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均
溢价为-0.37%,低于上交易日收盘的0.37%.
  公司名       A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比
                                                                         价
 工商银行                                       3.24            4.43       0.92
 建设银行                                       3.81            5.03       0.96
 中国银行                                       2.47            3.11       1.00
 农业银行                                       2.36            3.12       0.95
 招商银行                                       9.56           12.50       0.97
 中信银行                                       4.89            3.94       1.57
 交通银行                                       3.65            4.68       0.98
 民生银行                                       7.54            7.22       1.32
 中国人寿                                      13.09           20.25       0.82
 中国平安                                      36.68           60.45       0.77
 中国太保                                      15.11           25.20       0.76
 中信证券                                      10.23           14.68       0.88
 新华人寿                                      19.77           21.80       1.14
 海通证券                                       9.02            9.76       1.17
 华能国际                                       4.62            6.27       0.93
 大唐发电                                       3.69            2.83       1.65
 华电国际                                       2.91            3.09       1.19
 中煤能源                                       4.20            3.90       1.36
 中国神华                                      13.06           19.76       0.83
 中国石油                                       7.54            7.67       1.24
 兖州煤业                                       6.06            5.28       1.45
 中国石化                                       4.97            6.59       0.95
 上海石化                                       3.61            2.30       1.98
 中海油服                                      17.99           18.48       1.23
 仪征化纤                                       3.25            1.60       2.56
 中国铝业                                       3.21            2.60       1.56
 江西铜业                                      11.96           12.12       1.25
 洛阳钼业                                       5.60            2.97       2.38
 紫金矿业                                       2.30            1.68       1.73
 马钢股份                                       1.57            1.59       1.25
 鞍钢股份                                       2.82            4.60       0.77
 重庆钢铁                                       2.29            1.03       2.81
 海螺水泥                                      14.40           26.50       0.69
 洛阳玻璃                                       4.95            1.32       4.73
 北人股份                                       6.04            2.64       2.89
 中联重科                                       4.94            5.08       1.23
 金隅股份                                       5.28            5.20       1.28
 中国国航                                       3.50            4.71       0.94
 东方航空                                       2.47            2.55       1.22
 南方航空                                       2.49            2.48       1.27
 中国远洋                                       3.48            3.28       1.34
 中海集运                                       2.13            1.77       1.52
 中集集团                                      13.79           16.94       1.03
 中海发展                                       3.93            4.37       1.14
 宁沪高速                                       5.33            8.92       0.75
 深高速                                         3.53            3.40       1.31
 成渝高速                                       2.75            2.00       1.74
 皖通高速                                       3.83            3.82       1.27
 广深铁路                                       2.48            3.21       0.98
 中国南车                                       4.14            5.48       0.95
 中国交建                                       3.62            5.06       0.90
 中国铁建                                       3.88            5.72       0.86
 中国中铁                                       2.34            3.08       0.96
 长城汽车                                      32.47           32.10       1.28
 比亚迪                                        50.23           53.50       1.19
 广汽集团                                       7.21            7.00       1.30
 青岛啤酒                                      39.63           57.30       0.87
 广州药业                                      26.10           25.30       1.30
 新华制药                                       5.92            2.89       2.59
 海信科龙                                       9.33           10.16       1.16
 南京熊猫                                       8.22            3.53       2.94
 晨鸣纸业                                       4.22            2.92       1.82
 上海医药                                      13.37           19.14       0.88
 中兴通讯                                      12.09           15.58       0.98
 东方电气                                      12.69           11.96       1.34
 潍柴动力                                      16.21           26.95       0.76
 东北电气                                       2.31            0.80       3.65
 广船国际                                      15.68           15.00       1.32
 经纬纺机                                       9.76            6.07       2.03
 昆明机床                                       4.35            2.01       2.73
 一拖股份                                       8.15            4.55       2.26
 北辰实业                                       2.52            1.69       1.88
 创业环保                                       8.68            3.82       2.87
 中国中冶                                       1.61            1.26       1.61
 金风科技                                       9.72            9.02       1.36
 丽珠                                          45.99           55.00       1.06
 

                     
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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