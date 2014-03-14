香港个股：港交所称在LME美国集体诉讼中被列为共同被告人

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透香港3月14日 - 香港交易及结算所 周五称，该公司在伦敦金属交易所（LME）涉及的美国集体诉讼中被列为共同被告人。
港交所此前披露，其附属公司LME在26宗美国集体诉讼中被指控仓库业界涉及铝价的反竞争及垄断行为，其中19宗涉及LME直属母公司LMEH（LME Holdings Limited）亦被列名为共同被告人。
港交所在一份声明中称，该等集体诉讼已综合成三组起诉，各组包括不同类别的原告人：(1)原铝直接采购商；(2)购买半加工铝制品的商业终端用户；及(3)购买铝消费品作自用的消费者。
于2014年3月13日，该公司获悉其于原铝直接采购商的综合起诉中亦被列名为共同被告人。该起诉指控港交所于2012年12月购入LME，而港交所主席、集团行政总裁及环球市场联席主管均为LME及LMEH董事。
公司表示，“根据香港交易所管理层初步评估，有关诉讼毫无法律依据，香港交易所将积极抗辩。 ”
港交所并称，公司至今尚未正式收到有关诉讼的任何法庭文件。
该股今天收跌1.28%，报115.5港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha