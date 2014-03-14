版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 17:35 BJT

香港个股：港交所称在LME美国集体诉讼中被列为共同被告人

路透香港3月14日 - 香港交易及结算所 周五称，该公司在伦敦金属交易所（LME）涉及的美国集体诉讼中被列为共同被告人。

港交所此前披露，其附属公司LME在26宗美国集体诉讼中被指控仓库业界涉及铝价的反竞争及垄断行为，其中19宗涉及LME直属母公司LMEH（LME Holdings Limited）亦被列名为共同被告人。

港交所在一份声明中称，该等集体诉讼已综合成三组起诉，各组包括不同类别的原告人：(1)原铝直接采购商；(2)购买半加工铝制品的商业终端用户；及(3)购买铝消费品作自用的消费者。

于2014年3月13日，该公司获悉其于原铝直接采购商的综合起诉中亦被列名为共同被告人。该起诉指控港交所于2012年12月购入LME，而港交所主席、集团行政总裁及环球市场联席主管均为LME及LMEH董事。

公司表示，“根据香港交易所管理层初步评估，有关诉讼毫无法律依据，香港交易所将积极抗辩。 ”

港交所并称，公司至今尚未正式收到有关诉讼的任何法庭文件。

该股今天收跌1.28%，报115.5港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐