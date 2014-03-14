《全球汇市》避险买盘推升日圆，市场担忧乌克兰局势和中国经济前景

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
**人气脆弱**
周四出炉的又一批中国数据表现令人失望，增强中国经济放缓的担忧，市场人气已经十分脆弱。
中国总理李克强周四警告称，2014年经济面临“重大挑战”。此外围绕更多债务违约的预期，让市场仍然担心金融业状况。
大宗商品货币亦承压。澳元和新西兰元失色。
澳元 最新报0.9025美元，自一周高位0.9104美元回落。新西兰元 则从11个月高点0.8607美元回到0.8535美元。
投资者将关注日内稍晚出炉的美国生产者物价指数和路透/密西根大学消费者信心指数，寻找美国经济重拾力量的证据。周四时美国公布了强劲的零售销售和就业数据。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3883 1.3868 +0.11 +1.00 1.3745
美元/日圆 101.57 101.83 -0.26 -3.54 105.30
欧元/日圆 141.00 141.24 -0.17 -2.51 144.63
美元/瑞郎 0.8743 0.8748 -0.06 -2.07 0.8928
英镑/美元 1.6614 1.6624 -0.06 +0.35 1.6556
美元/加元 1.1081 1.1073 +0.07 +4.34 1.0620
澳元/美元 0.9028 0.9030 -0.02 +1.29 0.8913
新西兰元/美元 0.8540 0.8541 -0.01 +4.07 0.8206
欧元/瑞郎 1.2138 1.2131 +0.06 -1.08 1.2271
欧元/英镑 0.8353 0.8343 +0.12 +0.67 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8593 8.8462 +0.15 +0.13 8.8474
美元/挪威克朗 5.9766 5.9708 +0.10 -1.48 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 高琦/王洋/杜明霞/洪曦/蔡美珍)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha