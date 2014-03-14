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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 17:34 BJT

《全球汇市》避险买盘推升日圆，市场担忧乌克兰局势和中国经济前景

**人气脆弱**

周四出炉的又一批中国数据表现令人失望，增强中国经济放缓的担忧，市场人气已经十分脆弱。

中国总理李克强周四警告称，2014年经济面临“重大挑战”。此外围绕更多债务违约的预期，让市场仍然担心金融业状况。

大宗商品货币亦承压。澳元和新西兰元失色。

澳元 最新报0.9025美元，自一周高位0.9104美元回落。新西兰元 则从11个月高点0.8607美元回到0.8535美元。

投资者将关注日内稍晚出炉的美国生产者物价指数和路透/密西根大学消费者信心指数，寻找美国经济重拾力量的证据。周四时美国公布了强劲的零售销售和就业数据。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3883 1.3868 +0.11 +1.00 1.3745

美元/日圆 101.57 101.83 -0.26 -3.54 105.30

欧元/日圆 141.00 141.24 -0.17 -2.51 144.63

美元/瑞郎 0.8743 0.8748 -0.06 -2.07 0.8928

英镑/美元 1.6614 1.6624 -0.06 +0.35 1.6556

美元/加元 1.1081 1.1073 +0.07 +4.34 1.0620

澳元/美元 0.9028 0.9030 -0.02 +1.29 0.8913

新西兰元/美元 0.8540 0.8541 -0.01 +4.07 0.8206

欧元/瑞郎 1.2138 1.2131 +0.06 -1.08 1.2271

欧元/英镑 0.8353 0.8343 +0.12 +0.67 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8593 8.8462 +0.15 +0.13 8.8474

美元/挪威克朗 5.9766 5.9708 +0.10 -1.48 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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