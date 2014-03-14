乌克兰情势：俄罗斯战舰在克里米亚卸下卡车、部队及装甲运输车

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透塞瓦斯托波尔3月14日 - 一俄罗斯战舰周五上午在克里米亚塞瓦斯托波尔(Sevastopol)附近的一个港湾卸下多辆卡车、部队以及至少一部装甲运输车；莫斯科当局此刻正持续在克里米亚增兵。
一名路透记者目击多辆卡车驶离停泊在塞瓦斯托波尔附近Kazachaya湾的Yamal 156登陆舰。一平板卡车载运着一辆武装运输车。
一名路透记者周一在同一个区域的道路上看到至少一百辆车辆的纵队，当中包括卡车、装甲运输车、移动炮台。这是位于乌克兰的领土，距离塞瓦斯托波尔港约15公里处；莫斯科当局租用塞瓦斯托波尔港以停泊其黑海舰队。
克里米亚亲俄当局已经否认俄罗斯军队进驻塞瓦斯托波尔基地以外地区，尽管有蒙面的武装人士在乌克兰军事设施附近开着挂有俄罗斯车牌的车辆，并向乌克兰士兵表明他们是俄罗斯部队。
克里米亚人将在周日进行公投，以决定是否加入俄罗斯，或选择成为乌克兰的自治区，亲俄罗斯官员称这次公投将成为加入俄罗斯的垫脚石。(完) (编译 张明钧; 审校 田建华)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha