重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月10-14日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--《综述》中国总理坦承找寻政策平衡点“高难度”，经济下行压力仍为心头忧

中国总理李克强周四在两会结束后的记者会上誓言继续推进改革和反腐，但对经济下行压力的担忧亦溢于言表。在强调中国有能力保持今年经济运行在合理区间的同时，他也坦承，中国既要稳增长、保就业，又要防通胀、控风险，还要提质增效，治理污染，“多重目标的实现需要找一个合理的平衡点，这可以说是高难度的动作。”

--《焦点》中国一季度经济增速或全面放缓，市场淡定以对寄望改革红利

刚刚公布的中国1-2月工业、投资和消费数据均远逊市场预期，并创数年来低位，预示一季度经济增速或全面放缓，前景不容乐观，惟市场淡定以对，并寄望通过改革释放红利以促增长。

--中美关系：中美首脑通话，愿共同打击各种形式的恐怖主义

中国国家主席习近平与美国总统奥巴马通电话，称愿同美方共同打击各种形式的恐怖主义；并表示，乌克兰问题要坚持通过政治和外交途径解决危机，中方对一切有助于乌克兰局势缓和的建议和方案持开放态度。

--《焦点》中国CPI降至13个月低位证通胀无忧，PPI连跌两年凸显经济下行压力

受春节后食品价格回调及翘尾因素影响，中国2月CPI同比涨幅一如预期地回落，降至逾一年来最低水平。分析师预计，未来通胀仍能维持低位运行，全年无忧并能轻松实现刚公布的3.5%的年度控制目标。

--《焦点》春节因素致年初出口大起大落，人民币预期可能进一步分化

中国春节因素导致年初出口大起大落，2月数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定。分析人士认为，随着假期因素消失，出口增速将恢复正常，外贸前景偏谨慎乐观。

--《焦点》降杠杆显效中国2月表外融资萎缩，经济欠佳货币政策料维稳

中国2月社会融资规模增速偏低，显示经济表现欠佳令融资需求不足；而与新增信贷不及预期相比，表外业务的萎缩更为明显，去年以来央行的“降杠杆”努力正逐步显效。近期政策基调料仍以维稳为主。

--《独家新闻》若成长放缓，中国央行准备下调银行存款准备金率--消息

参与内部政策讨论的消息人士称，如果经济成长进一步放缓，中国央行将采取2012年以来最强有力的行动，通过调降银行存款准备金比率来放松货币政策。这些消息人士称，如果经济增速降至7.5%之下，滑向7.0%，央行将调降银行的存款准备金比率，并且央行将继续执行现有的货币市场操作和通过国有银行进行的汇市干预。

--《焦点》中国央行首次明确利率市场化时间表，金融改革加速众望所归

中国的存款利率何时放开？中国央行行长周小川首次抛出时间表：一两年内即可实现。周小川此言一出，令市场预期中国将加速推进金融领域的市场化改革。实际上，利率市场化不仅是中国推进整体改革于顶层设计层面的必然逻辑和趋势，在以互联网金融为代表的市场力量推动下，打破利率上限管制，更转化成为各市场主体的主动要求和实际行动。

--中国政策：交通运输大部门改革完成，统管铁路、航空、邮政

中国交通运输大部门体制改革尘埃落定。交通部官方网站刊登的新闻稿称，调整后的交通运输部将负责管理国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局。

--中国政策：煤炭资源税改革将很快提上日程，因通胀压力低--税务总局

中国国家税务总局局长王军称，煤炭的资源税改革会很快提到议事日程，因目前的CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）相对比较低，而且又是买方市场，推出后对下游产品的影响比较小。

--中国经济：加强耕地保护严守红线，正根据土改内容制定方案--国土部长

中国国土资源部部长姜大明强调耕地保护，表示要严守18亿亩耕地红线，确保土地质量，并要划分永久基本农田，确保任何时候都不能占用。

--中国财政：1-2月全国财政收入同比增长11.1%，高于全年目标

中国1-2月全国财政收入同比增长11.1%，高于政府制定的全年目标8%。其中中央财政收入增幅9.2%，主要是受去年同期基数较低的因素影响。

--中国经济：银行业大砍给过度发展行业的贷款，最高降幅达20%-消息人士

了解情况的银行和行业消息人士表示，对中国过度发展行业融资状况的担忧日益加剧，促使许多银行削减给这些行业的贷款，最高削减幅度达20%。

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--中国金融：存款利率放开一两年可实现，人民币国际化道路漫长--央行行长

中国人民银行行长周小川在两会期间记者会上表示，存款利率放开，是利率市场化的最后一步，亦在计划之中，很可能在最近一两年就能够实现；他并称，人民币要实现国际化，仍是一个相对比较漫长的过程。

--中国金融：利率市场化初期利率易走高，刚性兑付规则应打破--周小川

中国央行行长周小川称，利率市场化初期容易导致利率走高，这种短期痛苦不能免除。而信托业界存在的刚性兑付规则应该打破，这一过程可能影响局部稳。

--中国证券：证监会最快或于本周末推出优先股试点，银行有望拔头筹--消息

三位消息人士周三透露，中国证监会最快或将于本周末正式推出优先股试点；银行有望成为首批优先股发行试点，四大国有银行的优先股竞标工作已开始。

--中国金融：央行要求立即暂停支付宝、财付通等线下二维码支付业务--消息

三位消息人士周五称，中国央行支付结算司已下发文件，要求支付宝、财付通等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。

--中国保险：保监会规范险资银行同业存款业务，防范资金挪用等风险

中国保险监督管理委员会最新下发通知，规范保险资金银行同业存款业务，其中提到建立银行存款托管机制，防范资金挪用风险，及规范存单质押行为，禁止将银行存款用于向他人提供质押融资、担保、委托贷款或为他人谋取利益等。

--中国证券：证监会研究中心建议推动中国版401K，允许养老金入市

中国证监会研究中心、北京证券期货研究院联合撰写文章建议，中国养老金体系改革的重点，一是要建立真正的第二支柱，推动中国版的401k计划；二是养老金要参与资本市场，通过投资保值增值，实现自我生长。

--中国金融：银监会副主席称民营银行发起主体持股需锁定五年

在中国银监会“松口”首批五家民营银行进入试点后，银监会副主席阎庆民进一步阐述对民营银行的监管意见。他说，为了保证试点民营银行的持续稳健经营和股权的稳定性，将要求发起主体承诺五年的股权锁定期，同时，鼓励股东及其关联企业自愿放弃从本行获得关联贷款的权利。

--中国证券：创业板现状与设计初衷有差距，融资制度需改善--深交所总经理

深圳证券交易所总经理宋丽萍周二表示，创业板上涨行情是结构性行情，不是整体的行情，创业板规模仍小、容易波动大，且创业板的现状与设计初衷和市场期待还有很大距离。

--中国金融：正确应对QE退出有助国际收支平衡，还可顺势降准--央行官员

中国人民银行金融研究所所长金中夏表示，如果能够正确应对QE退出，可以帮助中国实现国际收支平衡，而且国际游资退潮亦可以使央行顺势降低存款准备金率。

--中国证券：资本市场有利混合所有制的实现，注册制将令交易所更担责任

中国深圳证券交易所理事长陈东征表示，通过资本市场实现混合所有制是现实中最可行、最稳妥的方式。注册制改革后交易所将承担更多责任，对交易所是巨大的压力和挑战，需要利用必要的行政手段提高市场的约束力和透明度。

--中国证券：国泰君安拟收购上海证券51%股权--消息

据两位消息人士透露，中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司拟收购其兄弟单位上海证券51%股权，两家券商的母公司上海国际集团可借此解决“一参一控”问题及未来潜在的同业竞争问题。

--《焦点》中国首例企业债违约震动全球铜市

中国首支国内债券违约动摇了铜市的基础，投资者担心锁定了大量铜的融资交易可能解除。这种焦虑已导致铜市三天来面临沉重卖压，但对其它全球金融市场的影响并不明显。

--中国金融：银监会确定五家民营银行试点方案，阿里巴巴、腾讯等参与

中国银监会主席尚福林表示，目前已确定五个民营银行试点方案，阿里巴巴、腾讯等民营资本都参与试点。

--离岸人民币：台湾拟与香港、伦敦洽谈合作扩大人民币产品线

台湾金管会主委曾铭宗周三称，发展离岸人民币业务初步将以人民币资金回流机制及人民币商品多元化发展为两大方向，人民币计价ETF将于今年上市，并拟与香港及伦敦洽谈合作扩大人民币产品线。

--中港股业绩：平安保险年度获利大增40%，因股市回升推高投资收益

中国市值第二大保险业者--中国平安保险公布年度获利大增40.4%，由于中国股市回升推动投资收益大增。

========================================================================== 【行业/公司】

--《焦点》中国天量库存及融资矿抛货，重压铁矿石价格

贸易商称，使用铁矿石作为抵押品融资的中国钢厂和贸易商，正在争相抛售求现以偿还贷款，从而加剧铁矿石的压力。今年以来，铁矿石价格已经缩水超过五分之一。

--中国钢铁：2月下旬粗钢日产量208.2万吨，为去年11月以来最高--中钢协

中国钢铁工业协会最新统计数据显示，2月下旬全国预估粗钢日产量208.2万吨，旬环比增长5.9%。这一日产量水平为去年11月下旬以来的新高。

--中国能源：1-2月表观石油需求较上年同期降3.1%，至998万桶/日

路透根据政府初步数据测算，中国今年1-2月表观石油需求较去年同期下降3.1%至每日约998万桶。

--中国个股：宝钢宣布4月主要钢材售价与前月持平

中国最大的上市钢企--宝钢股份宣布，该公司4月主要钢材售价与前月持平。

--互联网产业：阿里巴巴加速O2O布局，入股佰程旅行网和牵手鞋企奥康

在腾讯大举在中国线上线下（O2O）市场大举布局之时，其竞争对手阿里巴巴集团并未放慢脚步，又有两项合作公布：作为风投联手向出境旅行服务商佰程旅行网投资近2,000万美元；及与国内最大民营制鞋企业奥康国际进行O2O合作。

--中国汽车：2月汽车销量同比增长18%至近160万辆--中汽协

中国汽车工业协会公布，中国2月汽车产销较上月有所下降，同比则呈较快增长，其中销量同比增长17.84%至159.64万辆。

--中国钢铁:2014年粗钢表观消费量预计增长3%至7.5亿吨左右--宝钢董事长

中国最大的上市钢企--宝钢股份董事长何文波表示，中国2014年粗钢表观消费量预计增长3%，至7.5亿吨左右。

--香港个股：腾讯结盟京东，双方各取所长期撬动中国电商大局

中国互联网巨头腾讯控股与领先自营电子商务企业京东集团的并购案落定，腾讯将旗下电商资产售予京东，并承诺给予京东诸如微信等社区入口、在线支付等资源支付，同时腾讯将认购京东约15%股份。

--香港个股：阿里巴巴斥资逾62亿港元入股文化中国传播，探索线上娱乐商机