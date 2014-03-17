重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
以下为路透中文新闻为您整理的(3月10日-3月14日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周累计下跌0.39%。交易员认为市场目前缺乏明显方 向，预期较为分化，多数时间在离岸即期价格均围绕中间价窄幅波动。不过远期市场购汇有 升温迹象，体现贬值预期传导到企业层面，这造成周五美元1年远掉升水涨至近400个点子， 并带动即期价格扩大跌幅。短期需要观察远期结购汇状况，警惕贬值预期加重。 公开市场操作: * 3月初以来资金利率持续低位波动，央行公开市场当周顺势拉长资金锁定期限，以28 天正回购操作完全取代14天品种，但净回笼规模继续缩减。市场人士认为，在前期外汇占款 增幅累积效应下，近期流动性持续宽松，而央行仍旧温和回笼资金量，表明在当前宏观经济 欠佳的背景下，短期维稳意图仍难彻底消除。他们并认为，央行容忍当前低位的资金利率亦 让市场颇感意外，不过若未来外汇占款逐步减少的情况下，延长资金投放期限，对将来流动 性补充亦有助益。考虑到宏观经济下滑苗头显现，稳增长仍是当前重中之重，未来货币政策 适度宽松的可能性仍不能完全排除。 债市: * 银行间市场现券当周维持暖势，资金面持续宽松，央行公开市场回笼亦未见加力，而 前两月的宏观数据明显弱于预期，令经济增速进一步放缓的担忧升温，利率债收益率震荡下 行，金融债表现更好，长债走势也有明显起色，而信用债方面，超日违约的影响犹在，不同 评级品种分化严重，高评品种需求不错，资质较差的乏人问津；目前对于中国经济延续疲弱 表现的预期仍占据上风，机构对后市行情多谨慎看好。 票据: * 经过连续的下跌后，当周中国票据市场转贴利率震荡中反弹。虽然近期资金面仍偏宽 松，但季末临近银行调整信贷规模因素逐步发酵，推升部分机构出票意愿。交易人士认为， 一般季末将至时市场会出现利率走升的情况，不过目前机构对月内资金前景预期偏暖，资金 价格有望低位徘徊，这或限制转贴利率向上空间。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计下跌2.6%。自上周末起陆续公布的中国宏观经济数 据较为疲弱，令投资者对于中国经济下行的担忧升温，前半周大盘一度创下近两月收盘低点 。之后虽有优先股即将推出等利好消息提振，但大盘疲势难以改变。沪综指周五收报2,004. 339点。 期市: * 上海期铜当周重挫逾9%至四年半低位，且为连续第五周下跌，中国一系列经济数据疲 弱以及超日债违约事件持续发酵，引发市场对发生系统性风险的忧虑，而人民币近期贬值及 融资监管趋严，也令融资铜操作面临冲击。分析师表示，在一波恐慌性下跌后，沪铜在45,0 00元下方的跌势料趋缓，但在全球铜矿供应趋于宽松的背景下，中长期的空头格局不变。沪 铜主力1406合约 周五收报每吨44,290元，全周累计下跌9.48%。 * 上海期金连续第六周上扬，上周五美国非农就业数据远超预期，但仅在周初对金价构 成打压。乌克兰局势动荡令市场避险意愿升温，而中国数据疲弱及欧美股市下跌，亦令风险 资产的魅力大幅下滑。分析师指出，在连续上涨后，金价上方压力渐增，应关注国际金价在 每盎司1,400美元附近的阻力。上海期金主力1406合约 周五收报每克269.50元，全 周累计上涨1.49%。(完) (整理 边竞/丁琦/康熙泽/林琦/李然; 审校 曾祥进)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)