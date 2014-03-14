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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 17:50 BJT

俄罗斯央行：维持指标利率不变，称近期无意降息

央行在一份声明中称，“俄罗斯央行的优先任务是控制卢布汇率变化对通胀率的影响，并维持金融稳定性。”

“因此，央行无意在未来数月降低指标利率。”(完)
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