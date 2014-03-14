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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 17:42 BJT

乌克兰情势：俄罗斯战机正在地中海进行军演--国际文传电讯社

路透莫斯科3月14日 - 媒体周五引述俄罗斯海军发言人谈话指出，俄罗斯的战斗机及直升机已经在地中海展开演习。

海军发言人Vadim Serga向国际文传电讯社表示，隶属北方舰队的Admiral Kuznetsov航空母舰参与这次演习，演习内容包括瞄准空中目标及其他战术。

他并未提及俄罗斯与乌克兰在克里米亚的冲突，目前克里米亚由俄国军事力量掌控。美国海军已经派遣一艘搭载导弹的特鲁斯顿级驱逐舰(USS Truxtun)前往黑海，声称这是在乌克兰危机爆发前就已经预定的例行调度。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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