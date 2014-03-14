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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 18:25 BJT

重发-马航事件：罗尔斯-罗伊斯称，失联客机发动机情况监测数据与官方一致

(重发以删除赘字)

路透伦敦3月14日 - 发动机制造商罗尔斯-罗伊斯 周五表示，有报导指称马来西亚航空 客机在从雷达屏幕上消失后继续飞行数个小时，这样的说法并不正确，与马来西亚政府当局看法一致。

华尔街日报（WSJ）周四引述两名知情人士的话称，美国调查人员怀疑马航失联客机MH370在到达最后能确认的位置后，还在空中飞行了四个小时左右。

马来西亚交通部长Hishammuddin Hussein周四称，这些报导不属实。

“罗尔斯-罗伊斯同意周四马国交通部长Hishammuddin Hussein有关从失联飞机收到发动机状况监控数据的声明，”罗尔斯-罗伊斯公司发言人称。

“罗尔斯-罗伊斯继续全力支持当局和马航。”(完)

(编译 张明钧/白云; 审校 高琦/杜明霞)
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