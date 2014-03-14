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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 18:24 BJT

路透基点：上海铁路局等三家机构为沪通铁路寻求155亿元融资--RLPC

路透香港3月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国铁路总公司上海铁路局，连同江苏省和上海市政府正在为上海至南通(沪通)铁路建设项目寻求一笔约155亿人民币(25.2亿美元)融资。

一名消息人士称，寻求的贷款年期为25年。融资可能透过一项目企业借入。

根据上海铁路局网站，沪通铁路项目将从3月1日起动工，预计将用时5.5年完工。上海到南通的往来交通时间将缩短到1小时左右。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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