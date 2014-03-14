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市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 17:57 BJT

《汇市简讯》英国商品出口降至19个月低位，给欧元/英镑带来支撑

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* 欧元/英镑因英国贸易数据令人失望而获得支撑

* 英国1月商品出口额下降4%，至2012年6月以来最低位

* 1月商品贸易逆差为97.93亿英镑，高于预估的逆差86亿英镑

* 英国央行副总裁宾恩最近发出警告称，英镑走强无益于出口拉动经济复苏

(完)

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(编译 白云; 审校)
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