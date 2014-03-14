《中国企业债发行日程表》--3月14日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 青岛城阳 14 7 3/7簿记建档 7.09% AA+ 3/10-3/15 华英证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) 中投证券 ========================================================================================= 湖南高新 4.1 7 3/11簿记建档 8.50% AA 3/12-3/18 财富证券 创业投资集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 阜阳城投 8 7 3/12簿记建档 7.60% AA 3/13-3/19 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津房地产 10 7 3/12簿记建档 8.59% AA- 3/13-3/19 民族证券 信托集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/天津市房地产开发经营集团提供担保) ========================================================================================= 长沙先导土地 18 7 3/14簿记建档 *7.36% AA+ 3/17-3/19 国泰君安证券 开发建设公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 海门海晋交通 9 7 3/17簿记建档 上限8.20% AA 3/18-3/20 浙商证券 建设公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 广西农垦集团 7 7 3/17簿记建档 上限8.30% AA 3/18-3/20 西南证券 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 济宁城投 18 7 3/14簿记建档 上限7.45% AA+ 3/17-3/21 银河证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国信证券 ========================================================================================= 遂宁川中经济 10 7 推迟发行 上限8.30% AA- -- 银河证券 技术开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *西安保障住房 10 5 3/17簿记建档 上限7.31% AAA 3/18-3/20 中银国际证券 集合债券 (第3-5年末每年偿还30%、30%和40%本金/中债信用增进提供担保) 国开证券 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 边竞；审校 林高丽)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha