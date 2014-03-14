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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 18:04 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月14日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级   发行时间    主承销商
         (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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青岛城阳      14       7    3/7簿记建档       7.09%       AA+     3/10-3/15   华英证券  
开发投资   (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保)        中投证券
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湖南高新       4.1     7    3/11簿记建档      8.50%       AA      3/12-3/18   财富证券
创业投资集团   (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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阜阳城投       8       7    3/12簿记建档      7.60%       AA      3/13-3/19   长江证券
           (第3-7年末每年偿还20%本金)
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天津房地产    10       7    3/12簿记建档      8.59%       AA-     3/13-3/19   民族证券
信托集团   (第3-7年末每年偿还20%本金/天津市房地产开发经营集团提供担保)
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长沙先导土地  18       7    3/14簿记建档     *7.36%       AA+　　 3/17-3/19   国泰君安证券
开发建设公司     (第3-7年末每年偿还20%本金)                                   广发证券
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海门海晋交通   9       7    3/17簿记建档    上限8.20%     AA 　　 3/18-3/20   浙商证券
建设公司     (第3-7年末每年偿还20%本金)                             
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广西农垦集团   7       7    3/17簿记建档    上限8.30%     AA      3/18-3/20   西南证券
           (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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济宁城投      18       7    3/14簿记建档    上限7.45%     AA+     3/17-3/21   银河证券
                 (第3-7年末每年偿还20%本金)                                   国信证券
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遂宁川中经济  10       7     推迟发行       上限8.30%     AA-         --      银河证券
技术开发总公司   (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    债项评级   发行时间    主承销商
         (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*西安保障住房  10      5    3/17簿记建档    上限7.31%    AAA      3/18-3/20   中银国际证券
集合债券    (第3-5年末每年偿还30%、30%和40%本金/中债信用增进提供担保)         国开证券
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 

 (整理 边竞；审校 林高丽)
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