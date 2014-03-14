版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 18:09 BJT

表格：欧元区第四季就业人口较前季增加0.1%，较上年同期下滑0.5%

路透布鲁塞尔3月14日 - 欧洲统计局周五公布：

* 欧元区第四季就业人口较前季增加0.1%，较上年同期下滑0.5%。

以下为详细数据:

较上季变动百分比 较上年同期变动百分比

2013年 2013年

-------------------------- --------------------------

第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 第四季

欧元区17国 -0.5 0.0 0.0 0.1 -1.1 -1.1 -0.8 -0.5

欧盟28国 -0.3 0.0 0.1 0.1 -0.5 -0.5 -0.3 -0.1(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐