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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 17:10 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，证券业卖超3.5亿台币

路透台北3月17日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/4 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      6.00      3.50        +2.50
     票券业      1.00         0        +1.00
     证券业      1.50      5.00        -3.50
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