更新版 1-台湾央行：1月底人民币占外币存款比重为21%，中国人民币已趋市场化

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
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路透台北3月14日 - 台湾央行周五首度对台湾人民币业务释出更多讯息，称台商在台湾跨境贸易结算使用人民币的比率仍低，鼓励台商将业务从香港移回台湾。但在鼓励台湾发展人民币业务的同时，亦呼吁控管风险，不过也称中国人民币已有市场化趋势。
〞人民币也是一种外币，外币都有它的汇率风险...但我们看到中国已慢慢走向市场机制。〞台湾央行外汇局副局长颜辉煌说。
由中国央行引导的人民币贬值尚未完全结束，今日在岸人民币 及离岸人民币 因市场避险情绪增温，汇价双双跌破6.15的关键水位。
台湾央行稍早表示，由于人民币业务或商品仍涉流动性、信用及汇率风险，呼吁个人及企业投资及营运时应审慎评估及控管。
**人民币占外币存款比例首度公布**
央行也首度公布台湾人民币业务的数个新数据，包括至今年1月底为止，DBU(外汇指定银行)及OBU(国际金融业务分行)合计人民币占外币存款比重为21%。
若以DBU数据来看，人民币占外币比例为24%，与香港相当；人民币占总存款(台币及其他外币)比例则只有3%，香港则为12%。
台湾央行同时表示，2月间两岸人民币跨境贸易占台湾对全球的人民币汇款比重为33%；此外，人民币贸易结算比重仍低，因厂商仍以美元计价且以香港为资金调度中心，且人民币贸易结算亦多在香港。
央行官员表示，已多次促请银行推广跨境贸易以人民币结算，认为两岸贸易采人民币结算有助台商资金调度之灵活性。
台湾央行强调人民币贸易结算的重要性，与中国央行的关注相似。
中国人行行长周小川日前表示，对于台湾的人民币业务发展，未来要稳步发展，中国央行主要鼓励的方向是支持实体经济，有直接贸易投资的发展，同时根据发展的程度逐步放宽政策。
台湾央行同时公布2月底台湾地区人民币存款余额2,470.51亿，较1月底的2,145.22亿大增325.29亿，或15.2%。
路透调查显示，最近几周人民币人气自2012年中以来首次转呈空头，因中国央行压低人民币以打压投机客。
参看近日即期和远期汇率走势图示，请点选 r.reuters.com/geg67v(完) (记者 林妙容)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
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