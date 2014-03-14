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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 18:21 BJT

北京清洁空气计划将推动天然气需求

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月14日 - 汤森路透旗下路透碳点分析师柴洪亮称，北京市政府降低空气污染的计划将要求天然气大量替代煤炭，北京市天然气需求的增加量大约相当于中国天然气进口总量的10%。

北京市政府计划到2017年空气污染物浓度下降四分之一，以保障市民健康，缓解公众不满。

“碳排放量的减少将主要依靠北京供热和电力部门使用天然气替代煤炭。”柴洪亮在报告中写道。

报告预计，到明年底，北京市需要关闭超过三分之一的燃煤产能。

到2018年，北京每年天然气需求量将增加54亿立方米，比2012年的需求量高59%，约等于2013年中国534亿立方米天然气进口量的十分之一。

路透碳点认为，为了达到目标，北京可能需要采取更多措施，比如削减超过一半的水泥产量。

柴洪亮指出，对抗污染将对气候产生正面影响，预计到2018年，北京每年的碳排放量将减少2,000万吨。(完)

编译：李富强 发稿：王琛
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