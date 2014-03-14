《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增110.5亿台币，连六周增加

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透台北3月14日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增110.5亿台币，为连续第六周净增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,739.9亿台币。上周存单发行量净增143.5亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
3/10 3,912.50 3,918.00 +5.50
3/11 2,486.00 2,489.00 +3.00
3/12 1,691.00 1,694.00 +3.00
3/13 4,021.50 4,117.50 +96.00
3/14 1,067.00 1,070.00 +3.00
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总计 13,178.00 13,288.50 +110.50
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
3/10 77.00 22.00
3/11 36.00 11.00
3/12 17.50 11.00
3/13 68.00 14.00
3/14 64.00 16.00
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总计 262.50 74.00 (完) (记者 董永年；审校 林高丽)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha