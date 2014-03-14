版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 18:30 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增110.5亿台币，连六周增加

路透台北3月14日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增110.5亿台币，为连续第六周净增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,739.9亿台币。上周存单发行量净增143.5亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

3/10 3,912.50 3,918.00 +5.50

3/11 2,486.00 2,489.00 +3.00

3/12 1,691.00 1,694.00 +3.00

3/13 4,021.50 4,117.50 +96.00

3/14 1,067.00 1,070.00 +3.00

--------------------------------------------------

总计 13,178.00 13,288.50 +110.50

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

3/10 77.00 22.00

3/11 36.00 11.00

3/12 17.50 11.00

3/13 68.00 14.00

3/14 64.00 16.00

-------------------------------------------------

总计 262.50 74.00 (完) (记者 董永年；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐