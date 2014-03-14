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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 19:20 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至两周低位，受中国需求担忧拖累

中国经济在今年前两个月明显放缓，投资增长、零售销售和工业生产均创下数年低点。这种令人意外的疲弱表现提升了经济更急剧降温的可能性。

在其他植物油市场，美国5月豆油期货 在亚洲交易时段尾盘下滑0.5%，大连商品交易所主力9月豆油合约 跌1.4%。

虽然棕榈油价格周五跌至两周低点，但今年以来仍上涨5%，周二更冲至每吨2,916马币的18个月高点，受助于干旱天气状况和马来西亚的库存数据。

路透市场分析师王涛称，技术指标显示马来西亚棕榈油价格料将在2,764马币获得支撑，此后继续攀升。

周五总成交量为42,277口，高于35,000口的平均值。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/徐文焰；审校 高琦/李春喜)
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