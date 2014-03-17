重温稿-台湾货币市场：短率续于低位游走，下周料可持稳

* 短率续于低位游走

* 周末短票发行冲高但银行买气佳

* 下周料短率可稳于低位，跨季拆款增温

记者 高洁如

路透台北3月14日 - 台湾银行间短率周五持续在低位游走。交易员指出，周末短票发行冲至高位，但并未紧缩资金水位，市场的资金仍旧充裕无虞。

交易员表示，即便逢今日的短票发行高峰，但银行资金水位在买票后仍然充裕，今日甚至已有银行开始供给票券商跨月的拆款，提前纾缓季底的资金需求压力。

展望下周，交易员认为，由于时序尚未到季底最后一周，紧张的气氛预料尚未到顶，现行短率稳于低位的现况有望持续。

〞今天已做出去跨月的拆款，我月底钱会很多。现在利率还好谈，愈晚有可能利率会愈高。〞一位大型民营银行交易员表示。

另外一家大型银行交易主管也说，〞我的钱那么多那有不做的道理，..拿多一点的话，利率好谈啊!〞

3月季底由于银行制作财报对资产品质具一定要求，不少银行在季底之际将资产留于帐上，暂停承做跨季的拆款或短票。这使得每3,6,9月季底之际常成为货币市场资金紧俏的原因。

银行间隔夜拆款加权平均利 报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.400%，上日亦同；一周拆款利率成交在0.380-0.420%，上日在0.380-0.430%。

**发票量本周最高**

短票市场方面，票券商指出，今日发票量是本周最大，跨月短票的比重已超过一半以上。部分原本观望的银行开始承做跨月短票。

〞看起来月底短票跨月没有问题，现在就剩下拆款。〞一位大型票券商交易员说。

他也表示，下周开始会积极寻找跨月拆款的资金，利率方面估在0.44-0.45%，只要银行愿意拆跨季，票券商的接受度预料都很高。

今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，利率同上日。

台湾央行周五公布，共发行1,070亿台币存单；若相较今日存单到期金额1,067亿台币，存单发行余额增3亿。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为14亿台币，至周日累计超额准备为负1,092亿台币、加计前期1%的超额准备为负575亿台币。

**RP利率区间低位成交比重略增**

债券市场附买回(RP)利率仍持稳低位。市场人士表示，下周公司债及金融债交割紧缩因子偏多，不过银行体系资金仍偏宽松，料RP利率可望持平现有区间不变。

证券商交易员指出，距离季底仍有两周时间，预计季底效应从24日起才会逐步发酵，下周整体资金情势仍偏宽裕，公司债及金融债交割不致于影响下周资金调度，RP利率仍将持稳既有区间。

“有季底因素在，这个月稳稳做就好。”一位大型券商交易员说。

券商交易员亦提及，现在整体资金情势偏多但不是很稳定，有时仍会出现分配不均的情况，仍需谨慎因应季底紧缩效应，短线RP利率暂先称在目前的利率水准。

另有一位票券交易员表示，近期投信端资金偏多，公司债RP券源卖到没有库存，极短天期公司债RP利率已靠向区间低位水准。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，大致持平于上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同，惟月内交投渐靠向低位，跨月成交则在区间高位。

今日主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，表现仍持稳。