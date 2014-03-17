《香港报摘》--其他报纸重要消息3月17日

* 明报：

--政府快将展开发电燃料组合的公众谘询，亦正准备与两电谈判《管制计划协议》2018年期满后的安排。当此敏感时刻，国企华润电力 新能源事业部副总经理李金英去年率团来港，向特首办建议，在管制协议期满后收回两电资产，交由中资机构接管，更提出在本港范围内兴建核电厂的可行性。近日，华润电力的核电部门经理谭新建再接再厉，向国资委旗下刊物《能源杂志》投稿，建议收回两电资产，更提出长远应统一由内地向港供电。

--由英国谘询公司Z/Yen编制的全球金融中心指数第15份报告出炉，香港继续稳居第三，继续力压新加坡、东京、首尔，蝉联亚洲老大。深圳进步显着，首度打入前20，上海则紧跟其后。 * 星岛日报：

--近期窝轮、牛熊证市场淡静，港交所 积极研究引入新产品，以刺激交投。据了解，港交所计画把在私人银行市场大行其道的结构票据，重新包装后以交易所买卖票据（Exchange Traded Certificates、简称ETCs）方式上市，让这类产品飞入寻常百姓家，不再是大户专利。

--市场消息指出，拟于本月底上市的哈尔滨银行，已经引入包括中信资本及富邦金控 富邦人寿在内的基础投资者，共认购逾5亿美金（约39亿港元）股份，接近覆盖总集资额的一半。消息透露，哈尔滨银行已引入多家基础投资者，认购超过5亿美元股份，其中，富邦人寿和中信资本，分别认购国际配售部分约28%和15%股份。另外，有香港和新加坡机构投资者认购。 * 苹果日报：

--人行上周末宣布，将人币兑换波幅由1%增至2%，有机会加剧人民币跌势。债务以外币为主的航空股、纸业股难有运行，短线不宜沾手；相反，成本以人民币、收入以外币为主的工业股值得留意。 * 东方日报：

--去年人民币呈强，不少本港上市公司将闲置资金投入人民币理财产品，部分产品更与企业债挂鈎，涉款达70亿元人民币。但随着超日债爆煲，市场风声鹤唳，市场人士提醒，投资新能源、矿业及内房等板块的理财产品违约风险较高，投资者要改变贪高息选购理财产品习惯。

--在内地主力售卖果冻的蜡笔小新食品 再有负面消息，内地传媒日前报导爆出有企业以有毒明胶制成糖果，蜡笔小新财务总监叶勇在电话会议中指，虽然目前未有收到政府部门要将相关可能有问题的两款软糖下架的要求，惟考虑到消费者健康，故公司决定于全国回收不多于1.3万箱的软糖产品。叶勇指，糖果占去年上半年销售不到2%，故相信影响不大。 * 文汇报：

--香港工商物业交投量在连续两个月走强后，有回软的迹象。据土地注册处的数据显示，2月份工商物业总注册量（主要反映去年12月份市况）仅录得122宗，涉资约9.27亿港元，按月分别下跌约42.5%及33.8%。而反映工商物业价格的「美联工商物业售价指数」（MII），2月份收报249.4点，平均尺价报4,225.6港元，按月大跌4.6%。 * 大公报：

--二手减价遍及全港，上车盘以至豪宅均受影响。消息指，上水天峦洋房刚以约2,097万港元蚀让，原业主持货3年惨蚀逾220万元。受劈价潮刺激，十大屋苑周末买卖反弹至18宗，占逾60%来自新界区屋苑，地产界人士分析，新界区为供应重镇，减价压力较大，预计未来二手继续呈量升价跌局面。

--四川省再生铜产品生产商中金资源 日前与多间企业签订销售及采购合同，涉及金额高达63亿元人民币。集团主席俞建秋表示，上市后公司的地位及议价能力都获得提升，有助集团发展，未来将继续扩展产能，致力成为全国最大的废铜产品生产商。（完）