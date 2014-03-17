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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 08:54 BJT

《香港报摘》--经济日报3月17日

* 要闻版头条：

--阿里巴巴正式公布启动美国上市计划，为近月本港疯炒的「借壳梦」，敲响丧钟。 文化中国 上周才筑起的「借壳梦」破灭得最快。据最新的中央结算系统资料，疑似腾讯 等多名大户，在股份复牌首日已出手沽货，估计获利近14亿港元。 * 其他： 　　--外围股市在乌克兰局势影响下走势疲弱，中国经济又出现明显放缓，加上业绩期难有惊喜，港股 在上述三大不利因素打击下，本周恐下试21,300点。

--业主肯减价，交投持续回升，10大屋苑过去周六、日共录18宗成交，按周升13%，连升两周，交投集中总价较小的楼盘。

--随着内地「反贪」一役严重打击奢侈品销售，为保增长，各品牌各师各法。Gucci决定加价以保持品牌的独特性，放弃入门级产品。 Gucci母公司开云集团（Kering） 首席执行官兼董事长Pinault称要保持奢侈品水准，唯一方法就是将品牌升级。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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