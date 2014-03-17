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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 08:34 BJT

《香港报摘》--信报3月17日

* 要闻版头条：

--扰攘大半年，阿里巴巴集团终于决定远赴美国挂牌，估计集资额至少150亿美元。阿里昨天突然在新浪微博发声明，宣布正式启动美国上市，未来则会考虑回归国内资本市场。至于会否重返香港上市，阿里虽未有直接回应，不过有分析认为，阿里的做法或会迫使香港监管机构加快处理新股股权结构检讨。 * 其他： 　　--市场消息透露，澳门两间从事赌场贵宾厅中介人业务的恒升集团及大卫集团，均有意来港借壳上市集资，以壮大资本。澳门博彩业如日方中，贵宾豪赌客四面八方涌至，连带经营赌场贵宾厅中介人、俗称「叠码仔」的放贷资本需求庞大，上市集资成为不二之门。

--华人置业 公布，刘銮雄辞任主席及其他主要职务，并由长子刘鸣炜接任。刘銮雄因上周被澳门法院裁定行贿及洗黑钱罪名成立，判监5年3个月，华置表示，刘銮雄被定罪及辞职，不会对集团造成重大影响。

--由传统金融领域伸延至互联网上开辟新业务，平保 首席财务官姚波表示，集团非传统业务的价值并未反映在股价上，但随着未来数年逐步取得成果，市场或需采用有别于传统金融业务的思维及方法为平保估值。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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