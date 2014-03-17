《香港报摘》--信报3月17日

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
* 要闻版头条：
--扰攘大半年，阿里巴巴集团终于决定远赴美国挂牌，估计集资额至少150亿美元。阿里昨天突然在新浪微博发声明，宣布正式启动美国上市，未来则会考虑回归国内资本市场。至于会否重返香港上市，阿里虽未有直接回应，不过有分析认为，阿里的做法或会迫使香港监管机构加快处理新股股权结构检讨。 * 其他： --市场消息透露，澳门两间从事赌场贵宾厅中介人业务的恒升集团及大卫集团，均有意来港借壳上市集资，以壮大资本。澳门博彩业如日方中，贵宾豪赌客四面八方涌至，连带经营赌场贵宾厅中介人、俗称「叠码仔」的放贷资本需求庞大，上市集资成为不二之门。
--华人置业 公布，刘銮雄辞任主席及其他主要职务，并由长子刘鸣炜接任。刘銮雄因上周被澳门法院裁定行贿及洗黑钱罪名成立，判监5年3个月，华置表示，刘銮雄被定罪及辞职，不会对集团造成重大影响。
--由传统金融领域伸延至互联网上开辟新业务，平保 首席财务官姚波表示，集团非传统业务的价值并未反映在股价上，但随着未来数年逐步取得成果，市场或需采用有别于传统金融业务的思维及方法为平保估值。（完）
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路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)