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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 08:12 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月17日

路透香港3月17日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股上周五收市价的比较：（1美元=7.7662港元<HK
 D=>）
                                                                                           
 美股道琼工业指数      上周五收低43.22点或0.27%，报16065.67点。三大股指周线均下跌，因在乌克
 兰克里米亚地区周末就是否加入俄罗斯举行公投前，投资人担心俄罗斯和乌克兰的紧张局势升级。
                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       149.270    0.94      20188            11.593      -0.24
 中国铝业                       8.330    0.36      21439             2.588      -0.47
 中国移动                      44.870    0.04     164329            69.694       0.28
 中国人寿                      39.020    0.05      48199            20.202      -0.23
 中石油                        98.530    0.47      22023             7.652      -0.23
 中石化                        83.990    1.21      46239             6.523      -1.02
 汇丰控股            <HSBC.K   49.880    0.06    2169330            77.476      -0.29
 中电信                        40.940    0.99      15603             3.179      -0.02
 中国联通                      11.910    1.53     101024             9.250       0.54
 兖州煤业                       6.780    6.77      67060             5.265      -0.27
 华能国际                      32.200    2.19      14116             6.252      -0.29
 南方航空                      15.910   -0.25       6595             2.471      -0.35
 东方航空                      16.450   -2.72       4728             2.555       0.20
 中芯国际                       3.890   -1.77      11163             0.604      -0.95
 （完）
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