国际油市：亚洲燃料油粘度价差守在七周高位，低粘度燃料油供应趋紧

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡3月14日 - 亚洲燃料油粘度价差，即180-cst与380-cst燃料油的价差周五连续第二日位于七周高点。
周五粘度价差报每吨8.75美元，因180-cst燃料油前景转强而大幅扩宽。
市场消息人士预期，4月套利船货中更多的将是粘度高的美洲船货，最高达到700-cst。
这些船货需要进一步混合以降低粘度，才能成为适合在亚洲进行现货交易的燃料油。
亚洲4月估计将收到417万吨西方燃料油，其中接近200万吨来自美洲地区，这些地区出口的燃料油粘度较高。
因此，市场中的低粘度燃料油供应可能趋紧，因为伊朗国家石油公司的消息人士称，该国最大的炼厂本月已开始按计划停产维护，将在4月中旬前后恢复生产。
嘉能可向BP出售2万吨4月1-5日发货的380-cst燃料油，价格为每吨596.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 李春喜)
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