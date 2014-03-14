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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 19:15 BJT

台湾个股：国泰金董事会通过上限500亿台币筹资案，并与上海浦发银签备忘录

路透台北3月14日 - 台湾大型金控--国泰金控 周五傍晚公告，董事会通过上限500亿台币的长期资金筹资案，同时通过旗下子公司国泰世华银行与上海浦东发展银行 签署的合作备忘录，加强双方金融业务交流与合作，加速开创两岸金融商机。

国泰金的公告指出，将于适当时机办理现金增资发行普通股或现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证(择一或二者搭配)，发行股数以不超过10亿股为原则，总额以不超过500亿台币为原则。

该公司同时公告国泰世华银行2014年金融债发行计划，预计发行150亿台币(或等值外币)的金融债，发行年期为7年至10年，以筹措中长期资金来源、灵活全行资金调度及充实资 本结构。

此外，董事会同时通过国泰世华银行申谁设立深圳分行。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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