台湾个股：国泰金董事会通过上限500亿台币筹资案，并与上海浦发银签备忘录

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透台北3月14日 - 台湾大型金控--国泰金控 周五傍晚公告，董事会通过上限500亿台币的长期资金筹资案，同时通过旗下子公司国泰世华银行与上海浦东发展银行 签署的合作备忘录，加强双方金融业务交流与合作，加速开创两岸金融商机。
国泰金的公告指出，将于适当时机办理现金增资发行普通股或现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证(择一或二者搭配)，发行股数以不超过10亿股为原则，总额以不超过500亿台币为原则。
该公司同时公告国泰世华银行2014年金融债发行计划，预计发行150亿台币(或等值外币)的金融债，发行年期为7年至10年，以筹措中长期资金来源、灵活全行资金调度及充实资 本结构。
此外，董事会同时通过国泰世华银行申谁设立深圳分行。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha