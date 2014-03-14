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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 19:14 BJT

马航事件：中国交通部所属轮船向马六甲海峡划定海域航行参加搜寻--新华

路透北京3月14日 - 新华社周五引述中国海上搜救中心称，中国交通运输部所属的“海巡31轮”已于今晚18时从泰国湾附近的搜寻区域驶离，向马六甲海峡划定海域航行，并展开搜寻工作。

熟悉调查的消息人士周五对路透称，军用雷达跟踪的证据显示，马航失联客机人为操纵飞过马来半岛，飞向安达曼群岛。

目前多国搜索行动已经包括十余个国家，搜索区域已覆盖泰国湾、安达曼海以及马来半岛两侧。

根据新华社此前报导，截至周五15时，在泰国湾参加马航失联客机搜救行动的中国海军舰艇达到五艘。（完） (发稿 李然; 审校 林高丽)
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