版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 19:24 BJT

欧洲汇市：英镑微跌，市场关注下周公布的就业数据

一些分析师称，英国经济复苏仍基本上仍是消费者借贷和一些地区新出现房屋价格泡沫的结果，特别是伦敦，而非需求、投资和购买力出现更大范围的回升。

若实质薪资能够更加强劲地提升，将在很大程度上缓解这种担忧。

英镑兑美元 微跌不到0.1%报1.6618美元。英镑兑欧元 则下滑约0.2%至0.8358英镑。

英国失业数据将于下周中段公布，预计将显示注册失业人口再度减少2.5万人，失业率降至7.1%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐