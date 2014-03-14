欧洲汇市：英镑微跌，市场关注下周公布的就业数据

标题新闻：巴西2月经济活动以七年来最快速度增长，显示该国接近走出史上最严重衰退阴影
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一些分析师称，英国经济复苏仍基本上仍是消费者借贷和一些地区新出现房屋价格泡沫的结果，特别是伦敦，而非需求、投资和购买力出现更大范围的回升。
若实质薪资能够更加强劲地提升，将在很大程度上缓解这种担忧。
英镑兑美元 微跌不到0.1%报1.6618美元。英镑兑欧元 则下滑约0.2%至0.8358英镑。
英国失业数据将于下周中段公布，预计将显示注册失业人口再度减少2.5万人，失业率降至7.1%。(完)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f