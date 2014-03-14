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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 21:23 BJT

英国经济：实际增速可能高于官方数据--央行副总裁宾恩

路透伦敦3月14日 - 英国央行副总裁宾恩周五接受访问时称，英国经济增速可能比官方数据所显示的情况更快。

“企业调查说明产出增长略强于官方数据。就业增长也反映出相同的情况，”宾恩接受美联社访问时称。

宾恩还被问及，英国央行在量化宽松计划中买入的3,750亿英镑公债是否会全数持有至到期，而不会再次卖出。

“原则上，持有这些公债至到期是解除量化宽松的途径之一，”宾恩称。(完)
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