表格：美国2月PPI较前月下滑0.1%，较上年同期上升0.9%

标题新闻：巴西2月经济活动以七年来最快速度增长，显示该国接近走出史上最严重衰退阴影
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详细数据如下(除非特别指明，指数基期1982年为100):
经季节调整 未经季节调整
变动百分比 2月 1月 14年/13年2月
最终需求 -0.1 0.2 0.9
扣除食品与能源 -0.2 0.2 1.1
扣除食品、能源与贸易 0.1 0.1 --
最终商品需求 0.4 0.4 0.6
食品 0.6 1.0 0.6
能源 0.5 0.3 -1.3
扣除食品与能源 0.2 0.4 1.2
最终服务需求 -0.3 0.1 1.0
贸易 -1.0 0.1 -0.1
运输与仓储 -0.2 -1.1 0.4
扣除贸易、运输及仓储 0.1 0.1 1.7
最终建筑需求 0.1 0.6 3.2
个人消费 -0.2 0.3 0.9
商品 0.4 0.7 1.3
服务 -0.3 持平 0.9
成品 0.4 0.6 1.3
扣除食品与能源 0.1 0.5 1.7
民间资本设备 0.1 0.2 1.2
半成品需求/加工商品 0.7 0.6 持平
扣除食品及能源 0.6 0.3 0.4
半成品需求/未加工商品 5.7 0.9 5.4
扣除食品及能源 -0.7 1.4 -3.3
家用天然气 4.6 4.2 13.4
汽油 -1.1 -1.3 -8.2
取暖油 -3.9 2.3 -4.3 (完)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。