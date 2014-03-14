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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 21:11 BJT

表格：美国2月PPI较前月下滑0.1%，较上年同期上升0.9%

详细数据如下(除非特别指明，指数基期1982年为100):

经季节调整 未经季节调整

变动百分比 2月 1月 14年/13年2月

最终需求 -0.1 0.2 0.9

扣除食品与能源 -0.2 0.2 1.1

扣除食品、能源与贸易 0.1 0.1 --

最终商品需求 0.4 0.4 0.6

食品 0.6 1.0 0.6

能源 0.5 0.3 -1.3

扣除食品与能源 0.2 0.4 1.2

最终服务需求 -0.3 0.1 1.0

贸易 -1.0 0.1 -0.1

运输与仓储 -0.2 -1.1 0.4

扣除贸易、运输及仓储 0.1 0.1 1.7

最终建筑需求 0.1 0.6 3.2

个人消费 -0.2 0.3 0.9

商品 0.4 0.7 1.3

服务 -0.3 持平 0.9

成品 0.4 0.6 1.3

扣除食品与能源 0.1 0.5 1.7

民间资本设备 0.1 0.2 1.2

半成品需求/加工商品 0.7 0.6 持平

扣除食品及能源 0.6 0.3 0.4

半成品需求/未加工商品 5.7 0.9 5.4

扣除食品及能源 -0.7 1.4 -3.3

家用天然气 4.6 4.2 13.4

汽油 -1.1 -1.3 -8.2

取暖油 -3.9 2.3 -4.3 (完)
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