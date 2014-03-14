欧元债市：乌克兰和中国忧虑令德债收益率跌至八个月低位

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 10年期德债收益率跌至2013年7月来最低
* 忧心忡忡的投资人纷纷避险
* 欧洲央行的言论温和，支持德债需求
路透伦敦3月14日 - 德债收益率周五下跌至八个月来最低，因俄罗斯和西方国家就乌克兰危机的关系紧张，以及担忧中国经济增长，提振低风险资产需求。
10年期德债收益率下跌至略高于1.50%，因投资人感到不安。之前俄罗斯在同乌克兰接壤的边境地区举行新的军事演习，在占据乌克兰克里米亚地区的计划上没有让步迹象。德国总理梅克尔警告，若俄罗斯对乌克兰的政策未改弦更张，将面临“灾难性”的后果。
收益率在周五稍后有所反弹，因俄罗斯外长拉夫罗夫称俄没有入侵乌克兰东南部的计划，美国总统奥巴马表示仍希望通过外交途径解决乌克兰危机。
10年期德债 收益率最新持平在1.55%，但本周降幅为2013年9月来最大。
数据显示中国经济今年头两个月明显放缓，也燃点资金流向德债。
市场预期周一将公布的欧元区2月通胀率终值将被下修。
2月欧元区通胀率较上年同期预料仅上升0.8%，仍远低于欧洲央行的2%的目标。货币市场利率本周下跌，此前欧洲央行决策者强调央行准备在需要将采取行动。
欧洲央行总裁德拉吉周四表示，因欧元走强压制物价，欧洲央行一直在准备防止通缩成形的额外政策举措。
希腊和葡萄牙公债收益率扭转近期部份跌势。
希腊10年期公债 收益率升6个基点，报7.33%，30年期公债 收益率涨5个基点，报7.08%。
除了希腊和葡萄牙公债外，多数欧元区二线公债迄今对地缘政治紧张情绪显示韧力，因投资人对欧洲债务危机的忧虑缓和。
意大利 和西班牙10年期公债 收益率都跌至近八年低点附近，分别报3.41%和3.34%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha