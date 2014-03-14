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亚洲 | 2014年 3月 15日 星期六 02:09 BJT

欧元债市：乌克兰和中国忧虑令德债收益率跌至八个月低位

* 10年期德债收益率跌至2013年7月来最低

* 忧心忡忡的投资人纷纷避险

* 欧洲央行的言论温和，支持德债需求

路透伦敦3月14日 - 德债收益率周五下跌至八个月来最低，因俄罗斯和西方国家就乌克兰危机的关系紧张，以及担忧中国经济增长，提振低风险资产需求。

10年期德债收益率下跌至略高于1.50%，因投资人感到不安。之前俄罗斯在同乌克兰接壤的边境地区举行新的军事演习，在占据乌克兰克里米亚地区的计划上没有让步迹象。德国总理梅克尔警告，若俄罗斯对乌克兰的政策未改弦更张，将面临“灾难性”的后果。

收益率在周五稍后有所反弹，因俄罗斯外长拉夫罗夫称俄没有入侵乌克兰东南部的计划，美国总统奥巴马表示仍希望通过外交途径解决乌克兰危机。

10年期德债 收益率最新持平在1.55%，但本周降幅为2013年9月来最大。

数据显示中国经济今年头两个月明显放缓，也燃点资金流向德债。

市场预期周一将公布的欧元区2月通胀率终值将被下修。

2月欧元区通胀率较上年同期预料仅上升0.8%，仍远低于欧洲央行的2%的目标。货币市场利率本周下跌，此前欧洲央行决策者强调央行准备在需要将采取行动。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，因欧元走强压制物价，欧洲央行一直在准备防止通缩成形的额外政策举措。

希腊和葡萄牙公债收益率扭转近期部份跌势。

希腊10年期公债 收益率升6个基点，报7.33%，30年期公债 收益率涨5个基点，报7.08%。

除了希腊和葡萄牙公债外，多数欧元区二线公债迄今对地缘政治紧张情绪显示韧力，因投资人对欧洲债务危机的忧虑缓和。

意大利 和西班牙10年期公债 收益率都跌至近八年低点附近，分别报3.41%和3.34%。(完)

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