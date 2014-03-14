英国金融市场：英镑兑欧元下跌，静待下周公布的预算案和就业数据

路透伦敦3月14日 - 英镑兑欧元周五下跌约0.3%，贸易数据显示出口仍是英国经济中的疲弱环节之一，下周公布的就业数据和预算案将为其他经济领域的表现提供更多线索。

自去年中以连续走强后，本月市场浮现出对英镑涨势的疑虑，许多分析师称，市场已经完全消化了经济改善和预计央行明年升息等因素。

这加大了英镑进一步攀升的难度，即使本周公布的建筑业和工业产出同比增长3-5%这些较为强劲的数据也不能推动英镑继续上行。

不过，周五英镑的走势更多是因欧元上涨所致，近期欧元区决策者对欧元涨势持保留态度，欧元未受影响。欧洲央行总裁德拉吉周四表示，欧元强势越发受到欧洲央行的关注，因欧元强劲可能引发通胀风险。

“欧元看似未受德拉吉言论影响，再次走高，”苏格兰皇家银行策略师Paul Robson说。

英镑兑欧元 跌0.35%，报0.8372英镑，兑美元 基本持平在1.6625美元。

英国央行官员也对英镑的强势表示担忧，央行总裁卡尼本周稍早在议会作证时表示，对央行在经济中仍有大量闲置产能的情况下升息持保留意见。

英国失业数据将于下周中段公布，预计将显示注册失业人口再度减少2.5万人，失业率降至7.1%。

下周另一焦点将是英国财政大臣欧思邦公布最新的预算案。

尽管英镑走势挣扎，英债本周却有上佳的表现，缩短了最近与德债间的差距。对英国央行将在明年升息的预期扶助英债收益率今年迄今下跌逾30个基点，不过，过去四天，上述趋势有所放缓。

英债期货 周五上升27个跳动点，报110.02。

10年期英债 收益率跌1.8个基点，报2.67%。(完)

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