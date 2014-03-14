欧洲股市：跌至逾一个月低位，因忧虑克里米亚紧张局势

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* Euro STOXX 50波动率指数急升5.1%
* 对克里米亚紧张局势的忧虑重压股市
* FTSEurofirst 300指数收低0.7%
* Euro STOXX 50指数下跌0.5%
路透伦敦3月14日 - 欧洲股市周五下滑，在乌克兰克里米亚地区周日就是否加入俄罗斯举行公投前局势紧张，拖累泛欧绩优股指挫至逾一个月最低。
克里米亚的不确定性也导致股市的波动性指数急升。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.7%，报1,284.32点，此为2月初来最低。该指数本周下跌3.2%。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下滑0.5%，报3,004.64点。Euro STOXX 50波动率指数急升5.1%，至2月初来最高。
“欧洲严重依赖乌克兰的天然气供应，所以如果乌克兰有问题，将给欧洲脆弱的经济增长造成影响，”Cavendish Asset Management基金经理Caroline Vincent说。
英国富时100指数 收低0.4%，报6,527.89点；德国DAX指数 上涨0.43%，报9,056.41点；法国CAC-40指数 收低0.8%，报4,216.37点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。