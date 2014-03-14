欧洲股市：跌至逾一个月低位，因忧虑克里米亚紧张局势

* Euro STOXX 50波动率指数急升5.1%

* 对克里米亚紧张局势的忧虑重压股市

* FTSEurofirst 300指数收低0.7%

* Euro STOXX 50指数下跌0.5%

路透伦敦3月14日 - 欧洲股市周五下滑，在乌克兰克里米亚地区周日就是否加入俄罗斯举行公投前局势紧张，拖累泛欧绩优股指挫至逾一个月最低。

克里米亚的不确定性也导致股市的波动性指数急升。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.7%，报1,284.32点，此为2月初来最低。该指数本周下跌3.2%。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下滑0.5%，报3,004.64点。Euro STOXX 50波动率指数急升5.1%，至2月初来最高。

“欧洲严重依赖乌克兰的天然气供应，所以如果乌克兰有问题，将给欧洲脆弱的经济增长造成影响，”Cavendish Asset Management基金经理Caroline Vincent说。