纽约期市：ICE原糖价格骤降，因交易商结清多头头寸

标题新闻：巴西2月经济活动以七年来最快速度增长，显示该国接近走出史上最严重衰退阴影
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路透纽约/伦敦3月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下挫逾4%，至两周低位，受累于交易商结清多头头寸，因有迹象显示对巴西天气的忧虑引发的近期一波涨势可能已经消退。
ICE阿拉比卡咖啡期货也急跌，因投资人锁定获利，但本周连升第七周。
伦敦可可期货由跌转升，在3月可可期货在周五到期前走势震荡。
ICE-5月原糖 收低0.57美分，或3.2%，报17.25美分，本周下跌。
巴西降水和甘蔗压榨提早开始，令投资人对因天气带动的价格涨势表示怀疑。此轮涨势令期糖价格从1月底触及的三年半低位14.70美分上涨了17%。
巴西天气干燥预计将推迟甘蔗收割，但处于困境中的甘蔗加工厂提前开始了4月-3月压榨季，以获得现金。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月白糖期货 收跌6.60美元，或1.4%，报每吨457.10美元
ICE-5月阿拉比卡咖啡 收跌7.55美分，或3.7%，报每磅1.984美元。LIFFE-5月罗布斯塔咖啡 收低14美元，或0.6%，报每吨2,175美元。
Liffe-5月可可期货 收高3英镑，或0.2%，报每吨1,878英镑。ICE-5月可可期货 收跌14美元或0.5%，报每吨2,992美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f