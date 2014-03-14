纽约期市：ICE原糖价格骤降，因交易商结清多头头寸

路透纽约/伦敦3月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下挫逾4%，至两周低位，受累于交易商结清多头头寸，因有迹象显示对巴西天气的忧虑引发的近期一波涨势可能已经消退。

ICE阿拉比卡咖啡期货也急跌，因投资人锁定获利，但本周连升第七周。

伦敦可可期货由跌转升，在3月可可期货在周五到期前走势震荡。

ICE-5月原糖 收低0.57美分，或3.2%，报17.25美分，本周下跌。

巴西降水和甘蔗压榨提早开始，令投资人对因天气带动的价格涨势表示怀疑。此轮涨势令期糖价格从1月底触及的三年半低位14.70美分上涨了17%。

巴西天气干燥预计将推迟甘蔗收割，但处于困境中的甘蔗加工厂提前开始了4月-3月压榨季，以获得现金。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月白糖期货 收跌6.60美元，或1.4%，报每吨457.10美元

ICE-5月阿拉比卡咖啡 收跌7.55美分，或3.7%，报每磅1.984美元。LIFFE-5月罗布斯塔咖啡 收低14美元，或0.6%，报每吨2,175美元。

Liffe-5月可可期货 收高3英镑，或0.2%，报每吨1,878英镑。ICE-5月可可期货 收跌14美元或0.5%，报每吨2,992美元。(完)

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